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מבזקכיכר השבת

תאונה קשה בכביש 20: פצוע אנוש ושלושה נוספים

תאונת דרכים בין אוטובוס לרכב פרטי התרחשה בכביש 20 סמוך למחלף קק"ל. צוותי מד"א פינו לבית החולים איכילוב גבר כבן 70 במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה, גבר בן 69 במצב בינוני עם חבלת ראש, ושלושה פצועים קל.

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14:45

איראן ניסתה להתחכם - ונכשלה: מאות משאיות תקועות בגבול והסחורה נרקבת

מאות נהגי משאיות איראניים תקועים בגבולות פקיסטן, אפגניסטן וטורקיה | טונות של משמשים התקלקלו בגלל העיכובים | המשבר העצמתי שחונק את הכלכלה האיראנית | בעוד ארה"ב מצליחה להעביר סחורות דרך המצר, איראן אינה מוצאת דרך נוספת להוציא או להכניס סחורה | החנק הכלכלי מתגבר על איראן (בעולם)

כיכר השבת
14:40

התרעות הופעלו במרחב מנרה ומרגליות

צה"ל הפעיל התרעות במרחב מנרה ומרגליות בצפון. הפרטים נבדקים.

ב. ניסני
14:40

אזעקות במנרה ומרגליות

אזעקות התרעה מפני חדירת כלי טיס עוין הופעלו ביישובי מנרה ומרגליות בצפון.

כיכר השבת
14:37

אזעקות בקו העימות ובמנרה בעקבות ירי רקטות

פיקוד העורף הפעיל אזעקות באזור קו העימות ובמנרה בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים התבקשו להיכנס למרחב המוגן. זמן ההתרעה במנרה: 15 שניות.

ב. ניסני
14:34

לראשונה מזה זמן רב: אזעקות בגבול הצפון

14:17

מפי הקודש: נחשף התיעוד של הגר"ח קנייבסקי על סגולה לילדים - צפו

רגעים ספורים לפני חיתום הדין, אנו מפרסמים כאן את דבריו של הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל באשר לדרך לזכות בפרי בטן. 4 מילים שמטלטלות אלפי משפחות בארץ ובעולם (חרדים)

אסף מגידו
14:08

קנדה לקראת מהלך דרמטי בעקבות העוינות עם טראמפ - שהגיב באיומים

נשיאת הנציבות האירופית הכריזה על התוכנית ההיסטורית בפרלמנט בשטרסבורג | טראמפ תקף את היוזמה וכינה אותה "מגוחכת" | העימות הדרמטי בין ארה"ב לקנדה מתרחב (בעולם)

כיכר השבת
13:53

מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00 

לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)

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