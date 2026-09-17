קנדה צפויה להפוך לחברה הנלווית הראשונה של האיחוד האירופי שאינה שוכנת באירופה, לאחר שמהלך חריג זה זכה לגיבוי רשמי מצד ראשי האיחוד. ההכרזה הרשמית הוצגה בפני הפרלמנט האירופי בשטרסבורג, בהשתתפות נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין וראש ממשלת קנדה מארק קרני.

המהלך מגיע על רקע משבר סחר חריף וקריסת שיחות המסחר בין קנדה לארצות הברית, לצד איומיו החריפים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נגד אירופה בעקבות היוזמה. טראמפ כינה את התוכנית "מגוחכת" והזהיר כי אם מדובר במהלך עוין הוא יטיל מכסים כבדים או יפסיק לחלוטין את המסחר עם אירופה.

פון דר ליין הדגישה בנאומה בפרלמנט כי "מעל הכל, אירופה וקנדה מאמינות בדמוקרטיה". עוד הוסיפה כי "שותפויות הן בחירה אסטרטגית עבור אירופה, אך הן גם מגיבות לשבר במערכת הבינלאומית מבוססת הכללים".

היוזמה כוללת שיתופי פעולה עתידיים בתחומי הטכנולוגיה, הבינה המלאכותית, האנרגיה והביטחון. המעמד המיוחד של קנדה כחברה נלווית יאפשר לה להידבק בצורה הדוקה יותר למדיניות האיחוד מבלי להיות חברה מלאה.

טראמפ הגיב בחריפות להכרזה ואמר: "אם הם יעשו זאת, אם אחשב זאת כלל למעשה עוין, אטיל מכסים רציניים מאוד או אפסיק לסחור עם אירופה בדברים רבים". האיום מגיע על רקע מלחמת המכסים המתמשכת בין ארצות הברית לקנדה, שהחריפה בחודשים האחרונים.