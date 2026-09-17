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אלמוג כהן ל'כיכר': זה מספר המנדטים שיקבל גוש הימין, ומה הוא חושב על וינטר? צפו
בערב השקת קמפיין מפלגת הליכוד, סגן השר ח"כ אלמוג כהן, שהצליח להגיע גבוה ברשימת המפלגה אינו בורר במילים | על ההובלה של הגוש בהנהגת ראש הממשלה נתניהו, מתקפה חזיתית על עופר וינטר, וגם: מספר המנדטים שהוא מהמר שיקבל גוש הימין בתום מערכת הבחירות הסוערת | צפו (פוליטי)קובי ישראל
תיעוד דוחה: זה לא נחל זה ביוב | נתניהו וראש השב"כ באיום משותף
טרגדיה כפולה בבני ברק ובקרית ים • איומי נתניהו וראש השב"כ על מחבלי השבעה באוקטובר • מסתערבי הגדעונים נטרלו מבוקש בלב בלאטה • התיעוד מהכלא שמסעיר את משפט רצח בניהו רזי • המפגע הבלתי נסבל: עשרות קילומטרים של ביוב מרמאללה • דיווח בארה"ב: חשש מריגול סיני סביב עסקת מטוסי החמקן לסעודיה • והתיעוד הקיצוני מאשדוד - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
הולכת רגל בת 88 נפגעה קשה מרכב ברחובות
אישה בת 88 נפגעה קשה מרכב ברחוב שמעון פרס ברחובות. התאונה אירעה בשעה 19:30. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה לבית החולים קפלן במצב קשה, כשהיא מעורפלת הכרה עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
שר ההגנה הפקיסטני: נגן על סעודיה והמקומות הקדושים בכל מחיר
שר ההגנה של פקיסטן, חוואג'ה אסיף, הצהיר כי ארצו מחויבת להגן על סעודיה גם ללא הסכם הגנה רשמי. "אם סעודיה מותקפת, ובמיוחד אם המקומות הקדושים לנו מותקפים, אנו מחויבים מכוח ברית נצחית להגן עליהם", אמר. אסיף הדגיש: "ההגנה על הכעבה ועל מכה היא חובה דתית המוטלת עלינו".קובי אטינגר
הולכת רגל כבת 80 נפגעה מרכב ברחובות - מצבה בינוני
הולכת רגל כבת 80 נפגעה מרכב ברחוב גד פיינשטיין ברחובות. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי בזירה, והיא פונתה לבית החולים קפלן במצב בינוני.קובי רוזן
משרד הבריאות: זיהום חמור ב-10 נחלים בצפון - אסור להיכנס למים
משרד הבריאות הזהיר את הציבור מפני כניסה ל-10 נחלים בצפון בשל תוצאות חריגות בבדיקות מים שבוצעו ב-16 בספטמבר. הנחלים שבהם נמצא זיהום חמור: חצבאני, ירדן, בריכת המשושים, ג'ילבון, יהודיה, זויתן, זאכי, אל על, צלמון וכזיב. בבדיקות נמצאו רמות גבוהות של חיידקים צואתיים החורגות מהמלצות המשרד. הכניסה לנחלים אלו עלולה להוות סכנה בריאותית עד שתתקבלנה תוצאות תקינות. המשרד ממשיך בדיגום ובמעקב.יוסי נכטיגל
מל"ט של חיל האוויר נפל בים מול חוף פלמחים בעקבות תקלה
כלי טיס מאויש מרחוק של חיל האוויר נפל היום (חמישי) בים מול חוף פלמחים בעקבות תקלה טכנית. כוחות חיל הים אספו את המל"ט. צה"ל מדגיש כי אין חשש לדליפת מידע, והאירוע נמצא בחקירה.ב. ניסני