שר ההגנה של פקיסטן, חוואג'ה אסיף, הצהיר כי ארצו מחויבת להגן על סעודיה גם ללא הסכם הגנה רשמי. "אם סעודיה מותקפת, ובמיוחד אם המקומות הקדושים לנו מותקפים, אנו מחויבים מכוח ברית נצחית להגן עליהם", אמר. אסיף הדגיש: "ההגנה על הכעבה ועל מכה היא חובה דתית המוטלת עלינו".

קובי אטינגר