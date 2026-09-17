שני נפגעים בתאונת דרכים בצומת יקנעם עילית

אירוע אלים ומטריד במילאנו: הרב צמח מזרחי, שליח חב"ד בעיר, הותקף לאור יום בידי שלושה צעירים מוסלמים שחטפו את כובעו ובעטו בו לכביש לעיני עוברי אורח • בריאיון מיוחד לאולפן 'כיכר השבת' הוא משחזר את רגעי החרדה, חוסר האונים כשאף אדם מסביב לא נקף אצבע, ומתאר את החקירה הממושכת במשטרה המקומית | צפו (בעולם)

כיכר השבת