שני נפגעים בתאונת דרכים בצומת יקנעם עילית

מבזקים נוספים
פצוע בינוני בתאונת קורקינט חשמלי בטייבה
גבר כבן 50 נפצע במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי בטייבה. צוותי מד"א טיפלו בו במרפאה מקומית ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני עם חבלות בגפיים. התאונה אירעה בשעה 21:04.קובי רוזן
"חטפו לי את הכובע, בעטו בי לכביש ואף אחד לא בא לעזור"
אירוע אלים ומטריד במילאנו: הרב צמח מזרחי, שליח חב"ד בעיר, הותקף לאור יום בידי שלושה צעירים מוסלמים שחטפו את כובעו ובעטו בו לכביש לעיני עוברי אורח • בריאיון מיוחד לאולפן 'כיכר השבת' הוא משחזר את רגעי החרדה, חוסר האונים כשאף אדם מסביב לא נקף אצבע, ומתאר את החקירה הממושכת במשטרה המקומית | צפו (בעולם)כיכר השבת
השר קרעי במתקפה חזיתית על עופר וינטר: "הוא התקווה של קפלן" | צפו
בריאיון ל'כיכר השבת' במהלך השקת קמפיין מפלגת הליכוד הערב שר התקשורת שלמה קרעי מציב את מטרות המפלגה, מצהיר מה יקרה באם השלטון ייפול לידי השמאל, ולא מוותר על עקיצה לעופר וינטר - "הוא התקווה של קפלן" | צפו (פוליטי)קובי ישראל
"הצ'ק יחולט ללא יוצא מן הכלל" - ההודעה הדרמטית בישיבת חברון | מעייריב
מפגש חריג בין האדמו"ר מסלאנים והגר"מ צדקה | האם לראשונה יום הכיפורים יחולל בנתב"ג? | הסדר דרמטי בין סים מהדרין לוועדת הרבנים | סערת ה'פיג' בישיבת חברון: זו ההודעה הדרמטית שנשלחה לבחורים | הרב טוביה קמפה ז"ל נפל ונהרג | הרשות לאכיפה במקרקעין במבצע אכיפה חריג בבני ברק | תיעוד בלעדי: רה"י הגרא"י קוק בעריכת מנהג הכפרות (מעייריב)איצלה כץ
פצוע קשה הגיע למחסום שועפאט לאחר אירוע אלימות
אדם שנפצע באירוע אלימות הגיע למחסום מחנה הפליטים שועפאט במצב קשה. הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. שוטרי תחנת שפט החלו באיסוף ממצאים ובפעולות חקירה לבירור נסיבות האירוע.קובי רוזן
אלמוג כהן ל'כיכר': זה מספר המנדטים שיקבל גוש הימין, ומה הוא חושב על וינטר? צפו
בערב השקת קמפיין מפלגת הליכוד, סגן השר ח"כ אלמוג כהן, שהצליח להגיע גבוה ברשימת המפלגה אינו בורר במילים | על ההובלה של הגוש בהנהגת ראש הממשלה נתניהו, מתקפה חזיתית על עופר וינטר, וגם: מספר המנדטים שהוא מהמר שיקבל גוש הימין בתום מערכת הבחירות הסוערת | צפו (פוליטי)כיכר השבת
תיעוד דוחה: זה לא נחל זה ביוב | נתניהו וראש השב"כ באיום משותף
טרגדיה כפולה בבני ברק ובקרית ים • איומי נתניהו וראש השב"כ על מחבלי השבעה באוקטובר • מסתערבי הגדעונים נטרלו מבוקש בלב בלאטה • התיעוד מהכלא שמסעיר את משפט רצח בניהו רזי • המפגע הבלתי נסבל: עשרות קילומטרים של ביוב מרמאללה • דיווח בארה"ב: חשש מריגול סיני סביב עסקת מטוסי החמקן לסעודיה • והתיעוד הקיצוני מאשדוד - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי