גבר בן 30 נהרג באירוע אלימות באשקלון

מבזקים נוספים
צעיר כבן 20 בהחייאה לאחר שנפגע מרכב בחדרה
צוותי איחוד הצלה מבצעים החייאה על צעיר כבן 20 שנפגע מרכב ברחוב פרופ' דן שכטמן בחדרה. מצבו של הנפגע קשה.קובי רוזן
האמת והשלום אהבו; האחים האדמו"רים מנדבורנה נפגשו לשיחת פיוס היסטורית
לאחר חמש שנות נתק, נרשמו רגעי קורת רוח מרובים ברחובות קריית נדבורנה בבני ברק | האדמו"ר מנדבורנה אירח בביתו את אחיו האדמו"ר מנדבורנה ירושלים לשיחה מרוממת בליל שישי של עשרת ימי תשובה | כיכר השבת עם כל הפרטים, על העסקנים שעמדו מאחורי תווך השלום, ותוכן השיחה של האחים האדמו"רים בו הרחיבו בזיכרונות משותפים על אביהם בעל ה'באר יעקב' זי"ע (חסידים)חיים רוזנבוים
במניין מצומצם; הרבי מרמת אהרן השליך את העוונות לתוך קערת דגי הנוי
בהיכל בית מדרשו בבני ברק, אמר האדמו"ר מספינקא רמת אהרן את סדר ה'תשליך' אל תוך קערת מים שבה שחו בנחת דגי נוי | בסיום המעמד פצח הרבי בריקוד נלהב סביב קערת הדגים, אשר ודאי הצטרפו גם הם לשירה ממעמקי המים (חסידים)חיים רוזנבוים
על שטיח כחול עם שולחן מלכותי; הרבי מקרעטשניף השליך את העבירות באשדוד
האדמו"ר מקרעטשניף הגיע בראש קהל חסידיו לאמירת תשליך בחוף הנפרד באשדוד. פרחי החסידים הכינו מבעוד מועד שטיח כחול כיאה לכבוד רבם | הרבי ישב מול מי הים, סביב שולחן מלכותי ועליו מפת רקמה מפוארת, ואמר את סדר התשליך בזמן שהחסידים סובבים אותו כחומה (חסידים)חיים רוזנבוים
רוכב אופנוע נפגע קשה בתאונה בכביש 554 ליד טירה
גבר כבן 20 נפגע קשה מרכב בעת שרכב על אופנוע בכביש 554 סמוך לטירה. התאונה אירעה בשעה 23:26. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים מאיר במצב קשה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
הליכוד: פסיקת בג"ץ בעניין האלקטור היא פגיעה פוליטית במחנה הימין
מפלגת הליכוד הגיבה לפסיקת בג"ץ שביטלה את החלטת ועדת הבחירות בנושא השימוש באלקטור. לטענת המפלגה, מדובר ב"פגיעה פוליטית מכוונת ביכולתן של מפלגות הימין להוציא את מצביעיהן לקלפיות" וב"סכנה לדמוקרטיה". הליכוד טען כי השופט סולברג "מתפקד כשחקן פוליטי בשביל לפגוע במחנה הימין כחודש לפני הבחירות" וכי בג"ץ מנסה להפיל את שלטון הימין לקראת מינוי עשרה שופטים חדשים.כיכר השבת
החסידים נעמדו על הפארנצ'עס סביב דגי הנוי של שבט הלוי
חסידי שבט הלוי אמרו תשליך בראשות האדמו"ר בסוכה שנבנתה בחצר המוסדות לקראת חג הסוכות | החסידים נעמדו על הפארנצעס סביב גיגית כחולה שהונחה על במה מיוחדת, ושם שחו בנחת מספר דגי נוי צבעוניים (חסידים)חיים רוזנבוים
הרבי נעמד בצדי האגם בפינת החי, וניער בצנעה את שולי בגדיו
האדמו"ר משומרי אמונים הגיע יחד עם כלל חסידיו לאמירת תשליך ב'פינת החי' בבני ברק. הרבי נעמד בצדי האגם, ואמר את סדר התשליך ביראת הרוממות, ובסיום האמירה ניער את שולי בגדיו אל עבר המים (חסידים)חיים רוזנבוים