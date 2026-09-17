בהיכל בית מדרשו בבני ברק, אמר האדמו"ר מספינקא רמת אהרן את סדר ה'תשליך' אל תוך קערת מים שבה שחו בנחת דגי נוי | בסיום המעמד פצח הרבי בריקוד נלהב סביב קערת הדגים, אשר ודאי הצטרפו גם הם לשירה ממעמקי המים (חסידים)

חיים רוזנבוים