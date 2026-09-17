נהג כבן 45 נפצע בינוני בתאונת דרכים בירושלים

משרד הבריאות הודיע על ביטול חובת הרתחת מים ברוב העיר כרמיאל, לאחר קבלת תוצאות תקינות ברוב נקודות הדיגום ונקיטת פעולות מתקנות על ידי תאגיד המים. עם זאת, באזורים מסוימים עדיין נדרש להמשיך להרתיח מים לפני שתייה, צחצוח שיניים והכנת מזון: אזור התעשייה כרמיאל, שכונת המייסדים (רחובות הגליל, צה"ל, החרוב, הזית, הגפן, התאנה, כלנית, העמק ועוד), שכונה דרומית (משעול חצב, הפרחים 1-64, מורד הגיא 1-41), והיכל התרבות, בית ההסתדרות, המתנ"ס, האצטדיון, הקונסרבטוריון, הספרייה, אוהל ברוך, המטווח ופארק אופירה.

יוסי נכטיגל