תאונת דרכים בצומת התשבי: צעיר במצב בינוני ופצוע קל

מבזקים נוספים
נהג כבן 45 נפצע בינוני בתאונת דרכים בירושלים
גבר כבן 45 נפצע באורח בינוני בתאונה בין שני כלי רכב ברחוב שמואל ביט בירושלים. הנהג היה לכוד ברכבו וחולץ במצב בינוני. נהג הרכב השני נפצע קל. צוותי איחוד הצלה העניקו לשניהם טיפול רפואי בזירה.קובי רוזן
משרד הבריאות מבטל חלקית הוראת הרתחת מים בכרמיאל
משרד הבריאות הודיע על ביטול חובת הרתחת מים ברוב העיר כרמיאל, לאחר קבלת תוצאות תקינות ברוב נקודות הדיגום ונקיטת פעולות מתקנות על ידי תאגיד המים. עם זאת, באזורים מסוימים עדיין נדרש להמשיך להרתיח מים לפני שתייה, צחצוח שיניים והכנת מזון: אזור התעשייה כרמיאל, שכונת המייסדים (רחובות הגליל, צה"ל, החרוב, הזית, הגפן, התאנה, כלנית, העמק ועוד), שכונה דרומית (משעול חצב, הפרחים 1-64, מורד הגיא 1-41), והיכל התרבות, בית ההסתדרות, המתנ"ס, האצטדיון, הקונסרבטוריון, הספרייה, אוהל ברוך, המטווח ופארק אופירה.יוסי נכטיגל
שני נפגעים בתאונת דרכים בצומת יקנעם עילית
שני אנשים נפצעו בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב פרטיים בצומת יקנעם עילית. גבר כבן 25 נפצע באורח בינוני וצעירה בת 20 נפצעה קל. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה, ושניהם פונו לבית החולים רמב"ם להמשך טיפול.קובי רוזן
פצוע בינוני בתאונת קורקינט חשמלי בטייבה
גבר כבן 50 נפצע במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי בטייבה. צוותי מד"א טיפלו בו במרפאה מקומית ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני עם חבלות בגפיים. התאונה אירעה בשעה 21:04.קובי רוזן
"חטפו לי את הכובע, בעטו בי לכביש ואף אחד לא בא לעזור"
אירוע אלים ומטריד במילאנו: הרב צמח מזרחי, שליח חב"ד בעיר, הותקף לאור יום בידי שלושה צעירים מוסלמים שחטפו את כובעו ובעטו בו לכביש לעיני עוברי אורח • בריאיון מיוחד לאולפן 'כיכר השבת' הוא משחזר את רגעי החרדה, חוסר האונים כשאף אדם מסביב לא נקף אצבע, ומתאר את החקירה הממושכת במשטרה המקומית | צפו (בעולם)כיכר השבת
השר קרעי במתקפה חזיתית על עופר וינטר: "הוא התקווה של קפלן" | צפו
בריאיון ל'כיכר השבת' במהלך השקת קמפיין מפלגת הליכוד הערב שר התקשורת שלמה קרעי מציב את מטרות המפלגה, מצהיר מה יקרה באם השלטון ייפול לידי השמאל, ולא מוותר על עקיצה לעופר וינטר - "הוא התקווה של קפלן" | צפו (פוליטי)קובי ישראל
"הצ'ק יחולט ללא יוצא מן הכלל" - ההודעה הדרמטית בישיבת חברון | מעייריב
מפגש חריג בין האדמו"ר מסלאנים והגר"מ צדקה | האם לראשונה יום הכיפורים יחולל בנתב"ג? | הסדר דרמטי בין סים מהדרין לוועדת הרבנים | סערת ה'פיג' בישיבת חברון: זו ההודעה הדרמטית שנשלחה לבחורים | הרב טוביה קמפה ז"ל נפל ונהרג | הרשות לאכיפה במקרקעין במבצע אכיפה חריג בבני ברק | תיעוד בלעדי: רה"י הגרא"י קוק בעריכת מנהג הכפרות (מעייריב)איצלה כץ