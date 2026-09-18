שלושה נפגעים בתאונה בין שני רכבים בשדרות בגין בירושלים

לאחר חמש שנות נתק, נרשמו רגעי קורת רוח מרובים ברחובות קריית נדבורנה בבני ברק | האדמו"ר מנדבורנה אירח בביתו את אחיו האדמו"ר מנדבורנה ירושלים לשיחה מרוממת בליל שישי של עשרת ימי תשובה | כיכר השבת עם כל הפרטים, על העסקנים שעמדו מאחורי תווך השלום, ותוכן השיחה של האחים האדמו"רים בו הרחיבו בזיכרונות משותפים על אביהם בעל ה'באר יעקב' זי"ע (חסידים)

חיים רוזנבוים