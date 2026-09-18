יו"ר ועדת הבחירות דחה בקשת המשפחות שהגישו את העתירה להיות נוכחות בדיון • באודיטוריום 330 מקומות, אך לנציגי התקשורת נמצא מקום ולהורים השכולים לא | החלטה מקוממת (פוליטי מדיני)

כיכר השבת