מבזקים נוספים
גבר בן 30 נפצע בינוני בהתהפכות רכב סמוך לשפרעם
גבר כבן 30 נפצע במצב בינוני לאחר שרכבו התהפך בכביש 7912 בסמוך לשפרעם. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב"ם עם חבלה בגב. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 13:26.קובי רוזן
סולברג דחה את המשפחות השכולות: "חשש מהתלהטות יצרים"
יו"ר ועדת הבחירות דחה בקשת המשפחות שהגישו את העתירה להיות נוכחות בדיון • באודיטוריום 330 מקומות, אך לנציגי התקשורת נמצא מקום ולהורים השכולים לא | החלטה מקוממת (פוליטי מדיני)כיכר השבת
"דומה להיטלר": אליעד שרגא תובע דיבה בעקבות תגובה ברשת
יו"ר התנועה לאיכות השלטון דורש פיצוי של 50 אלף שקל ממיכל פלד, בעקבות תגובה שפרסמה על סרטון באינסטגרם (משפט)משה כהן
משרד הבריאות מבטל את הצורך בהרתחת מים בכרמיאל
משרד הבריאות הודיע על ביטול הצורך בהרתחת מים בכרמיאל, לאחר שהתקבלו תוצאות דיגום תקינות. המים ראויים לשתייה ולכל שימוש אחר, נמסר מדוברת המשרד שירה סולומון.יוסי נכטיגל
גבר בן 68 נפצע בינוני בתאונת דרכים בכביש 4
גבר בן 68 נפצע במצב בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 4 סמוך לצומת אשכולות. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלה בחזה. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 12:29.קובי רוזן
רוכב אופנוע בן 25 נפצע בינוני בתאונה באשדוד
רוכב אופנוע כבן 25 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים ברחוב קיבוץ גלויות באשדוד. התאונה אירעה בין רכב פרטי לאופנוע. צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום העניקו לפצוע טיפול רפואי ראשוני, והוא פונה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
"עיני פחם" מזדהה? בכיר הרשות הפלסטינית אבו זיידה חושף: העברתי לישראל אזהרה מסינוואר
שר פלסטיני לשעבר חושף בסרטון וידאו: אני המקור שהעביר התרעה מסינוואר לישראל לפני הטבח הנורא ב-7.10 • המסר הגיע עד לנתניהו דרך נשיא איחוד האמירויות | לטענתו, "המגעים נועדו להגיע לעסקה שמטרתה שחרור החטופים שבידי חמאס, ובתמורה לכך ישראל תשחרר מאות אסירים פלסטינים" (מדיני)כיכר השבת
מתיחות בדרום לבנון: צה"ל נתן אולטימטום לצבא לבנון לסגת מדיר מימאס
ערוצים לבנוניים מדווחים על חיכוך בין כוחות צה"ל לצבא לבנון באזור הכפר דיר מימאס, למרגלות הר החרמון. לפי הדיווחים, צה"ל השתלט על מוצב שהקים לאחרונה צבא לבנון באזור, והציב אולטימטום לכוחות הלבנוניים לסגת מהכפר. צה"ל איים לתקוף את הכוחות הלבנוניים אם לא יסוגו, בטענה שהכפר נמצא בתחומי "הקו הצהוב". המקורות מדווחים על זריקת רימונים במקום.קובי אטינגר