ערוצים לבנוניים מדווחים על חיכוך בין כוחות צה"ל לצבא לבנון באזור הכפר דיר מימאס, למרגלות הר החרמון. לפי הדיווחים, צה"ל השתלט על מוצב שהקים לאחרונה צבא לבנון באזור, והציב אולטימטום לכוחות הלבנוניים לסגת מהכפר. צה"ל איים לתקוף את הכוחות הלבנוניים אם לא יסוגו, בטענה שהכפר נמצא בתחומי "הקו הצהוב". המקורות מדווחים על זריקת רימונים במקום.

קובי אטינגר