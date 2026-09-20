הרמטכ"ל בזירת פיגוע נווה צוף: תגברנו כוחות ביום הכיפורים

כוחות צה"ל, שב"כ ומשטרת ישראל עצרו את המחבל שביצע את פיגוע הירי בנווה צוף. המחבל אותר בבית חולים ברמאללה לאחר שפינה את עצמו לשם. כוחות צה"ל בהכוונת שב"כ וגורמי המודיעין במחוז שומרון ויהודה במשטרה עצרו אותו בבית החולים. המחבל יועבר לחקירת שב"כ ומשטרת ישראל. בעקבות הפיגוע הוקפצו כוחות גדולים של מחוז שומרון ויהודה, שב"כ וצה"ל שערכו מרדף.

קובי רוזן