הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הגיע לזירת פיגוע הירי במרחב נווה צוף והצהיר: "ערב יום הכיפורים תגברנו את הכוחות בשטח והעמדנו כוחות בכוננות להזנקה מיידית". זמיר הוסיף כי צה"ל בדריכות גבוהה ופרוס בכוחות מתוגברים בכלל הגזרות גם במהלך הצום. "המשימה שלנו ברורה ונמשכת - לסכל טרור, לפעול בנחישות מול כל איום ולהגן על אזרחי מדינת ישראל".

ב. ניסני