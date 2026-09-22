רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה עם משאית בכביש 20

בחורי ישיבת תפארת הלוי באלעד חזרו לחדרם אחרי תפילת ערבית של ליל יום הכיפורים וגילו שגנב פרץ לחדרים בזמן התפילה • הוא ניצל את תפילת הבחורים וגנב סכומי כסף גדולים מהחדרים כולל 3,000 שקלים שנאספו במקוואות לצורך 'רצופות' (עולם הישיבות)

חזקי שטרן