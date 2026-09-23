מבזקים נוספים
צה"ל מפעיל מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון
בהנחיית הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, הוחלט על הפעלת מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון ועל תפיסת הפיקוד על חטיבות יהודה ועציון. ההחלטה נועדה לחזק את הפיקוד והשליטה ולהגביר את יכולות ההגנה וההתקפה במרחב, על רקע האירועים האחרונים והרצון להגביר את הביטחון בתקופה מתוחה זו.ב. ניסני
כוחות צה"ל פשטו על בית מבצע פיגוע הדריסה במחסום בל
כוחות צה"ל פשטו על ביתו של המחבל מחמוד סלימאן בכפר בית עור א-תחתא, הסמוך למחסום בל בכביש 443. המחבל חוסל מיד לאחר ביצוע פיגוע הדריסה. לפי ערוצים פלסטינים, המחבל התחתן לפני חודשיים.קובי אטינגר
המחבל מתנפל על חיילים במחסום ומחוסל בתוך שניות | רגעי הפיגוע היום
סרטון קצר, שנלכד במצלמות האבטחה במחסום מכבים בכביש 443, מציג את פיגוע הטרור שאירע היום במקום. המחבל נראה כשהוא מנסה לפגוע בחיילים, אחרי שפרץ את המחסום עם רכבו, ומחוסל במקום | מצבו של הפצוע קשה (ביטחון)כיכר השבת
עם תמונת חמינאי: הנאום הסוער של נשיא איראן - והמתקפה על ישראל
בנאום חריף בעצרת הכללית של האו"ם, דחה נשיא איראן מסעוד פזשכיאן את האיומים האמריקניים והאשים את ארצות הברית וישראל בביצוע מעשי טרור ופשעי מלחמה, תוך הצגת תמונתו של המנהיג העליון הארכי מחבל עלי חמינאי | שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הגיב בתקיפות והדגיש כי מדינה הממנת טרור וטובחת את אנשיה אינה יכולה להרצות על זכויות אדם (בעולם, מדיני)יוסי נכטיגל
המחבל מתנפל על חיילים במחסום ומחוסל בתוך שניות | רגעי הפיגוע היום
סרטון קצר, שנלכד במצלמות האבטחה במחסום מכבים בכביש 443, מציג את פיגוע הטרור שאירע היום במקום. המחבל נראה כשהוא מנסה לפגוע בחיילים, אחרי שפרץ את המחסום עם רכבו, ומחוסל במקום | מצבו של הפצוע קשה (ביטחון)כיכר השבת
שריפה בבית כנסת בירושלים - ספרי תורה ניזוקו
שריפה פרצה בבית כנסת ברחוב שערי פינה בירושלים. מספר ספרי תורה ניזוקו בשריפה, אך לא היו נפגעים. כוחות כיבוי פעלו לכיבוי הלהבות, וצוותי איחוד הצלה טיפלו באירוע.קובי רוזן
גבר בן 71 נפצע קל בנפילה מסולם במהלך בניית סוכה בחיפה
גבר בן 71 נפצע היום (17:15) בנפילה מסולם במהלך בניית סוכה בביתו בחיפה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים רמב"ם במצב קל.קובי רוזן
שריפת ענק חריגה בהיקפה במאה שערים, ספרי תורה מפויחים חולצו מבית כנסת בוער | תיעודים כואבים
שריפה גדולה פרצה בתוך מבנה בית כנסת בשכונת מאה שערים בירושלים | להבות ענק עוצמתיות וחריגות בהיקפן נראו מכל עבר והובילו להגעת עשרוי צוותי חירום והצלה למקום | החשש ללכודים במקום נשלל. מספר ספרי תורה חולצו על ידי הצוותים כשהם מפויחים ופגועים קשות | תיעודים כואבים (אקטואליה, חרדי)מישאל לוי