נתניהו ביקר בבית החולים אצל נריה לייטר הפצוע

מבזקים נוספים
נער בן 13 במצב אנוש לאחר שנפגע מרכב בקרית ביאליק
נער כבן 13 נמצא במצב אנוש לאחר שנפגע מרכב הערב (23:10) בדרך עכו-חיפה בקרית ביאליק. צוותי מד"א מבצעים פעולות החייאה בנער עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
נריה לייטר עבר ניתוח מוח מורכב ומצבו קשה מאוד
בית החולים שערי צדק מסר כי נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארה"ב שנפצע אנוש בפיגוע הדריסה במחסום מכבים, עבר ניתוח מוח מורכב שנמשך מספר שעות. מצבו ממשיך להיות קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו.כיכר השבת
שורד השבי במפגש מרגש עם הרב יגאל כהן: "קיבלתי שמירת נגיעה בזכותך"
שורד השבי רום ברסלבסקי ששוחרר לפני כשנה משבי חמאס ברצועת עזה, נפגש היום עם מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל וסיפר לו: "בזכות השיעורים שלך קיבלתי על עצמי שמירת נגיעה" • צפואיציק אוחנה
בית החולים מעדכן: נריה לייטר עבר ניתוח מוח מורכב
ראש הממשלה הגיע לבית החולים שערי צדק לפני טיסתו לאו"ם, לבקר את נריה לייטר שנפגע בפיגוע | בית החולים עדכן כי לייטר עבר ניתוח מוח מורכב שארך שעות, וכי עדיין נשקפת סכנה לחייו (בארץ)משה בשן
גבר בן 36 נפצע בינוני ברחוב הגר"א בתל אביב
גבר בן 36 נפצע הערב (22:18) ברחוב הגר"א בתל אביב יפו. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים איכילוב במצב בינוני עם פציעות חודרות.קובי רוזן
התוכנה הסודית שחסכה שבועות של עבודה בישיבת חברון
לראשונה בהיסטוריה, תוכנה מתקדמת חדשה בישיבת חברון ניהלה בהצלחה את שיבוץ למעלה מ־2,700 מתפללים, סידרה מעל 600 ספסלים ופתרה לחלוטין את צפיפות המעברים באמצעות דבק ייעודי, ובכך חסכה שבועות ארוכים של עבודה מפרכת לקראת הימים הנוראים (חרדים)חנני ברייטקופף
נתניהו ביקר את בנו של השגריר שנפצע קשה בפיגוע - וצירף בקשה מיוחדת
ראש הממשלה הגיע לבית החולים שערי צדק לפני טיסתו לאו"ם | נתניהו ביקר את נריה לייטר, בנו של השגריר יחיאל לייטר, שנפצע קשה בפיגוע היום (בארץ)משה בשן
צה"ל יערוך מחר תרגיל צבאי בחוף זיקים - ישמעו קולות ירי ופיצוצים
צה"ל יערוך מחר (יום ה') בשעות הבוקר תרגיל צבאי במרחב חוף זיקים שבמועצה האזורית חוף אשקלון. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי רכב וכלי שיט, וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים באזור. התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2026 ואין חשש לאירוע ביטחוני.ב. ניסני