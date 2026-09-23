סוכני FBI, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

האקרים מקבוצת ShinyHunters טוענים כי פרצו למערכות ה־FBI והשיגו מידע רגיש על אלפי עובדים בהווה ובעבר.

ShinyHunters היא קבוצת פשיעת סייבר והאקרים בינלאומית ונקמנית, הפועלת בעיקר למטרות רווח כספי וסחיטה באיומים. הקבוצה פעילה משנת 2019 ונחשבת לאחת מקבוצות פריצת מאגרי המידע המוכרות בעולם. בדיקה של סוכנות הידיעות 'רויטרס' העלתה כי קובץ בן כ־5,000 רשומות שפרסמו כולל שמות, כתובות, מספרי טלפון, תאריכי לידה, מספרי ביטוח לאומי ופרטי אנשי קשר לשעת חירום, לצד מידע על תפקידים ויחידות שבהן עובדים אנשי הבולשת. בין היתר מופיעים בקובץ עובדים העוסקים בנושאים הקשורים לסין, רוסיה, איראן וחיזבאללה, וכן בתחומי סייבר, מעקבים ומודיעין אנושי. מפתיע מאוד: האמירה החשובה של ראש ממשלת קנדה - לטובת ישראל ישראל גראדווהל | 20:45 "רק חלק קטן" לדברי ההאקרים, המידע שנחשף הוא רק חלק קטן ממאגר בהיקף של שניים עד שלושה טרה־בייטים. הם טוענים כי ברשותם גם מידע נוסף על תהליכי גיוס ובדיקות רקע, חוזים ונתונים רפואיים רגישים של סוכנים.

ניידות FBI, אילסוטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

אריק אוניל, לשעבר איש מודיעין נגדי ב־FBI, הגדיר את המידע לכאורה כ"מכרה זהב לשירותי מודיעין זרים". לדבריו, "סין תהיה מעוניינת מאוד לדעת מי הם האנשים שפועלים נגדה". עם זאת, אוניל הזהיר כי עדיין מוקדם לקבוע איזה מידע נוסף באמת נמצא בידי ההאקרים.

ה־FBI מסר כי הוא מודע לטענת קבוצת הסייבר בדבר פריצה לפורטל הגיוס FBIJobs.gov, וכי נבדקת האפשרות לפגיעה במידע אישי של עובדי הבולשת. "הסיבה לפריצה עדיין אינה ידועה", נמסר, וה־FBI הוסיף כי הוא "חוקר את העניין באופן פעיל ואינטנסיבי".