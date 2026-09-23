שורד השבי רום ברסלבסקי ששוחרר לפני כשנה משבי חמאס ברצועת עזה, נפגש היום עם מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל וסיפר לו: "בזכות השיעורים שלך קיבלתי על עצמי שמירת נגיעה" • צפו

איציק אוחנה