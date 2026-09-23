לראשונה בהיסטוריה, תוכנה מתקדמת חדשה בישיבת חברון ניהלה בהצלחה את שיבוץ למעלה מ־2,700 מתפללים, סידרה מעל 600 ספסלים ופתרה לחלוטין את צפיפות המעברים באמצעות דבק ייעודי, ובכך חסכה שבועות ארוכים של עבודה מפרכת לקראת הימים הנוראים (חרדים)

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