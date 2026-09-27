מבזקים נוספים
"יובל אברהם שומע?": העיתונאי תוקף את יוצרי הסרט האנטישמי לאחר התיעוד מעזה
"דבר איתי על רצח עם, חצוף": בעקבות התיעוד שפרסם דובר צה"ל ממחנות המרכז ברצועת עזה, שבו נראה מחבל משתמש בילד להעברת אמצעי לחימה לתוך בית אזרחי, העיתונאי אלמוג בוקר תוקף בחריפות את יובל אברהם יוצר הסרט "נז״א" (NAZA), שהוציא דיבת ישראל בעולם (בארץ)בני סולומון
"תרקב בגיהנום, יא נבלה": שורדי השבי חוגגים את חיסול המחבל שהחזיק בהם
בעקבות ההודעה על חיסול המחבל מוחמד חמד מוחמד גבאין שהחזיק בתשעה חטופים, שורדי השבי שהוחזקו בידי המחבל השפל חוגגים את חיסלו | לירי אלבג כתבה: "תירקב בגיהנום. יא נבלה. איזה כיף שאתה כבר לא פה. זוכר את הוויכוח בינינו מי מאיתנו יגיע לגיהנום? כיף לדעת שצדקנו גם עכשיו" (בארץ)כיכר השבת
״קודם ארצח את הילדים שלך, ואז אותך״: הסורי שמאיים בשבעה באוקטובר חדש | צפו
ימים ספורים לפני שלוש שנים ל־7 באוקטובר, שוב נכנסתי לשיחות עם ערבים ברשת | אחרי העזתי שאיים ב״7 באוקטובר חדש״ ובחטיפת נתניהו, הפעם עלה מולי סורי שאיים לרצוח את הילדים שלי ואותי | בסוף הלייב עלה גם עזתי ושאלתי אותו אם הם רוצים לעשות עוד 7 באוקטובר. התשובה שלו: ״אינשאללה״ | צפו (העולם הערבי)משה אריה
"הקו מת": האב השכול שניתק את מספר הטלפון של בנו הנופל, מספר על התהליך המצמרר
חגי לובר ששכל את בנו יהונתן הי"ד במלחמה התקשר לבטל את הקו • נציגה ערבייה הפתיעה אותו בתגובה חמה ואנושית | הפוסט שריגש אלפים (בארץ)קובי אטינגר
נגמרו המקומות: נתב"ג סגר את החניונים בשל העומס; ״תגיעו בתחבורה ציבורית״
רשות שדות התעופה הודיעה על תפוסה מלאה בכל החניונים • הנוסעים נדרשים להימנע מהגעה ברכב פרטי | העלייה בהיקף הנוסעים לקראת החגים (תחבורה)איציק אברהם
פרץ לדירה במודיעין עילית בלילה וגנב תכשיטים וכסף - כך הוא נתפס עם השלל
חשוד פלסטיני נעצר בחשד להתפרצות לדירה במודיעין עילית • נתפסו בביתו תכשיטים וכסף מזומן שנגנבו | החשוד נכלא (משטרה)קובי רוזן