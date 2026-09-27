ימים ספורים לפני שלוש שנים ל־7 באוקטובר, שוב נכנסתי לשיחות עם ערבים ברשת | אחרי העזתי שאיים ב״7 באוקטובר חדש״ ובחטיפת נתניהו, הפעם עלה מולי סורי שאיים לרצוח את הילדים שלי ואותי | בסוף הלייב עלה גם עזתי ושאלתי אותו אם הם רוצים לעשות עוד 7 באוקטובר. התשובה שלו: ״אינשאללה״ | צפו (העולם הערבי)

משה אריה