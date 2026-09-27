תאונה קשה בירושלים: ילד בן 3 נפצע קשה במהלך רכיבה על בימבה

ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, הידוע בחיבתו היתירה למצוות ארבעת המינים, נוהג להדר בה במהלך חג הסוכות באופן יוצא דופן. מדי חג, משתמש ראש הישיבה בכמה וכמה אתרוגים מהודרים, אותם הוא מניח בכבוד מיוחד על שולחן ייעודי לפניו, בבחינת "זה קלי ואנוהו" | לצד ראש הישיבה, מתפלל במניין המיוחד גם חתנו, ראש הישיבה הגאון רבי חיים פרץ ברמן (חרדים)

חיים רוזנבוים