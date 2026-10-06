יוזמות הבאת ישראלים מחו"ל לבחירות התחייבו שלא לסבסד טיסות

מבזקים נוספים
תכננתם לבלות בנחלים רגע לפני זמן חורף? משרד הבריאות בהנחיה חריגה | הרשימה המלאה
משרד הבריאות מפרסם הנחיה חריגה כלפי שורה ארוכה של נחלים פופולריים בצפון הארץ בעקבות דיגומים חריגים | אלו הנחלים אליהם אסור להיכנס עד להודעה חדשה (חדשות)כיכר השבת
סיכון מחושב: זה מה שעומד מאחורי הקמפיין במפלגות החרדיות | מעייריב
מאבק חסר תקדים בין מפלגת אח"י למפלגת נועם | תגובות סוערות לסרטון ההסתה של שרן השכל | אחרי החגים הגיע - והמצוד אחרי עריקים חרדים חוזר ובגדול | המפלגות החרדיות בגילוי אומץ חריג: סדרת הסרטונים שנוגעת בתפוח האדמה הלוהט (מעייריב)איצלה כץ
העלילה מתפתחת - מעצר דרמטי בלונדון: חשוד נוסף נעצר בפרשת מזימת הטרור בבסיס האמריקני
צעיר בן 22 נעצר בוסטמינסטר בחשד להכנת מעשי טרור | שישה חשודים נוספים משוחררים בערבות | החקירה נמשכת סביב האיום האיראני (בעולם)כיכר השבת
"הפלג צדק": המאבק המבודד שהפך לגל מחאה אדיר של עולם התורה
בניגוד לטענות על מאבק מצומצם בלבד, מתברר כי כלל החוגים בעולם התורה מתגייסים ומודים כי האזהרות המוקדמות על חורבן עולם התורה היו מוצדקות לחלוטין והמאבק היה הכרחי |אמש, נוכחנו בניסיון נוסף לביצוע מעצר של תלמיד ישיבה, כאשר נראה כי המעצרים חוזרים - רגע לפני הבחירות | צפו בקטע מתוך המהדורה המלאה של כיפות שחורות הערב באתר 'כיכר השבת' (חרדים)יוסי סרגובסקי
קשה לצפייה: העבריין הבכיר נפצע קשה ממטען | היועמ"שית: לחדש מעצרי עריקים • צפו
הבחור שניצל ממעצר משחזר: "לא הייתי לבד לרגע" | היועמ"שית דורשת: לחדש בדחיפות מעצרי עריקים חרדים | המהומות בצרפת מחריפות: ידו של תלמיד נקטעה מרימון הלם | בהתראה קצרה: ישיבת הממשלה הועברה למתחם תת-קרקעי | צה"ל השמיד מנהרה של קילומטר וחצי בצפון הרצועה | ניסיון חיסול בי-ם: איציק בר מוחא ובנו נפצעו קשה | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי – חתונה עם ירי פרוע | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
רמטכ"ל, מפכ"ל והשב"כ קיימו הערכת מצב משותפת לקראת הבחירות
רמטכ"ל אייל זמיר, מפכ"ל דני לוי וראש השב"כ דוד זיני קיימו היום הערכת מצב משותפת כחלק מההיערכות לתקופה הרגישה בשבועות הקרובים. במסגרת הדיון הוצגה תמונת המודיעין בגבולות ובמרחב הפנים ופורטו המאמצים לחיזוק ההגנה, ללחימה בטרור ולהתמודדות עם פשיעה לאומנית. ראשי הארגונים סיכמו צעדים להבטחת קיומן התקין והבטוח של הבחירות הקרובות.קובי רוזן
רמטכ"ל, מפכ"ל המשטרה וראש השב"כ קיימו הערכת מצב לקראת הבחירות
רב-אלוף אייל זמיר, רב-ניצב דני לוי ודוד זיני קיימו היום הערכת מצב משותפת ורב-זירתית, כחלק מההיערכות לתקופה הרגישה בשבועות הקרובים. במסגרת הדיון הוצגה תמונת המודיעין בגבולות ובמרחב הפנים ופורטו המאמצים לחיזוק ההגנה הרב-זירתית, ללחימה בארגוני הטרור ולהתמודדות עם תופעת הפשיעה הלאומנית. ראשי הארגונים סיכמו על שורת צעדים שימנפו את היתרון היחסי של כל ארגון במטרה להבטיח את קיומן התקין והבטוח של הבחירות הקרובות.ב. ניסני