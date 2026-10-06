הברכה עבדה: כך זה נראה כשבולסונארו נפגש עם הרב לקראת הבחירות

אמש הפך פלאביו בולסונרו (Flávio Bolsonaro) להפתעת הבחירות בברזיל, כאשר גבר בסיבוב הראשון על נשיא המדינה המכהן, לואיז אינסיו לולה דה סילבה.

בולסונרו זכה בכ-47.03% מהקולות לעומת כ-45.16% ללולה, והשניים יעלו לסיבוב השני והמכריע שייערך ב-25 באוקטובר.

על רקע ההישג הדרמטי, מתפרסם כעת תיעוד מלפני כחודשיים, שבו נראה פלאביו בולסונרו בעת ביקורו בארגנטינה יחד עם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, כשהוא מקבל ברכה להצלחתו בבחירות משליח חב"ד בארגנטינה, הרב חיים אוירכמן.

בפגישה איחל הרב אוירכמן לבולסונרו ולאנשיו שישלימו את המשימה שהחל הנשיא מיליי – להמשיך לצבוע את מפת דרום אמריקה בכחול, בצבע של מדינות אוהדות ישראל.

בולסונרו מוכר כתומך נלהב של ישראל, ואף הצהיר בעבר על כוונתו להעביר את שגרירות ברזיל לירושלים, בניגוד לעמדתו החריפה של לולה נגד ישראל. מיד לאחר תוצאות הבחירות, זכה בולסונרו לשיחות ברכה מצד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא ארגנטינה חאבייר מיליי.