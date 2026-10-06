שלוש נשים נפצעו מפגיעת רכב תפעולי בירושלים

מבזקים נוספים
מהתפילה ברחבת ה'כותל' ועד נעילת החג; ימי ההוד בחצה"ק ערלוי
תיעוד ענק ומרהיב מחג הסוכות, הושענא רבה ומוצאי שמחת תורה בחצה"ק ערלוי | באחד מימי המועד הגיע האדמו"ר בפמליה מצומצמת של מקורביו אל רחבת הכותל המערבי, שם ערך את עבודת הנענועים סמוך למקום המקדש (חסידים)חיים רוזנבוים
מול המצלמה: דרס שוטר עם הקטנוע ונמלט - השוטרים הגיעו עד אליו
עבריין נקלט בעין המצלמה בזמן שדרס שוטר באמצעות הקטנוע שלו והותיר אותו על הרצפה כשהוא פצוע | השוטרים הגיעו עד אליו - כך נראה רגע המעצר שלו (משטרה)כיכר השבת
תיעוד מטורף: שוטרים צרפתים סופגים אבנים וירי זיקוקים בכינון ישיר
תיעוד יוצא דופן מתפרסם בשעות אלו מרחובות צרפת, כאשר מאות אלפי מפגינים יוצאים לקרבות רחוב עם שוטרים | בתיעוד נראים שוטרים סופגים אבנים משתלבות וזיקוקי דינור בכינון ישיר, כאשר עשן כבד ממלא את רחובות העיר (בעולם)כיכר השבת
איראן זימנה את שגריר צרפת לנזיפה על דיכוי מחאות תלמידים
איראן זימנה לשיחת נזיפה את שגריר צרפת בטהרן בעקבות מה שהגדירה כדיכוי אלים של מחאות תיכוניסטים בצרפת והפרות נרחבות של זכויות אדם. משרד החוץ האיראני קרא לצרפת לכבד זכויות יסוד, ובהן הזכות להתאספות שקטה ובלתי אלימה. היום השתתפו במחאות בצרפת כ-256 אלף מפגינים, מתוכם 56 אלף בפריז.קובי אטינגר
נתניהו ראש ממשלה - אבל אסור לו לפרסם סרטונים על איראן: ההחלטה התמוהה של סולברג
סרטונו של ראש הממשלה נתניהו כשהוא לבוש בחליפה אפורה ועומד לפני מטוס קרב לא עבר את המבחן של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג | בהחלטתו קבע כי מדובר ב"תעמולת בחירות אסורה", למרות שהסרטון המדובר עסק באיומים הניצבים בפני ישראל בתוקף תפקידו כראש ממשלה (חדשות)כיכר השבת
ארה"ב בהלם: קנה חומרים גרעיניים מרוסיה - ומכר ברשת | זה העונש הכבד שצפוי לו
סיפור הזוי במיוחד מתפרסם בארה"ב, כאשר תושב מסצ'וסטס מואשם ברכישה ומכירה של חומרים רדיואקטיביים מסוכנים מסוגים שונים, בין היתר פלוטוניום המסוגל לשמש לייצור פצצת אטום | זה העונש הארוך והכבד שצפוי לעבריין התימהוני (חדשות)כיכר השבת