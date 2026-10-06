איחוד האמירויות ביטלו את האישורים לטיסות החילוץ הישראליות

ברקע משבר התעופה מדובאי: באיחוד האמירויות ביטלו באופן חד-צדדי את כל אישורי הנחיתה וההמראה של טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות. כך דווח הערב (שלישי) ב-Ynet.

ההחלטה מובילה לשיבושים דרמטיים בלוחות הזמנים ולהשעיית חלק מהטיסות. ההחלטה התקבלה בהפתעה והותירה מאות ישראלים המבקשים לשוב מהמפרץ ללא מענה מיידי.

חברת ישראייר עדכנה את נוסעיה כי בעקבות ההתפתחויות היא נאלצת להמתין להבהרות, ותמסור תשובה סופית בנוגע לגורל הטיסות מחר בשעה עשר בבוקר. במקביל, חברת אל על הודיעה על ביטולה המוחלט של הטיסה שתוכננה למחר, בעוד שחברת ארקיע טרם מסרה הודעה רשמית על ביטול טיסותיה וממשיכה לעקוב אחר המצב בשטח.

ביטול אישורי הטיסה מעורר דאגה בקרב הנוסעים הישראלים השוהים ביעד, המנסים למצוא דרכים חלופיות לחזרה הארץ על רקע המצב המורכב וחוסר הוודאות סביב חידוש הפעילות של חברות התעופה הישראליות במרחב האווירי של האמירויות.

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לפי גורם המעורה בפרטים, שצוטט ב'ישראל היום', הגישה המקצועית באמירויות היא שהצורך הדחוף בטיסות הללו פחת באופן משמעותי, שכן מרבית הישראלים שנתקעו ביעד כבר הספיקו לשוב ארצה. מבחינת הצד האמירתי, אישור כניסת החברות הישראליות לדובאי לא נועד להפוך להסדר קבוע, אלא שימש כפתרון חירום זמני שנועד לתת מענה למשבר שפרץ בעקבות הפסקת טיסות חברת פליי דובאי.

עוד דווח ב'היום' כי מאחורי ההחלטה מסתתרת גם מחלוקת מקצועית ודיפלומטית סביב מתווה האבטחה שנקבע עבור הטיסות. הגורם האמור מציין כי הרשויות באמירויות אינן מוכנות להמשיך להפעיל את הטיסות במתכונת הביטחונית הנוכחית, שבמסגרתה מאות מזוודות של נוסעים שבים נותרות מאחור על הקרקע ואינן מועלות על המטוסים יחד עם בעליהן.

מצב עניינים זה מותיר את הנוסעים שאמורים היו לעזוב את דובאי בחוסר ודאות מוחלט, בעוד חברות התעופה הישראליות ממשיכות לנסות מול הרשויות המקומיות לקבל מחדש את האישורים הנדרשים להפעלת הקווים.

למרות המתיחות והקשיים בשטח, נודע כי מעורבים גורמים מדיניים וביטחוניים בכירים, ובהם גם גורמים מטעם המוסד, הפועלים במגעים מאחורי הקלעים כדי ליישב את המשבר. על פי גורמים המעורים בפרטים, בישראל שוררת בשלב זה אופטימיות זהירה באשר לאפשרות להגיע להבנות עם הממשל באמירויות, מה שעשוי להוביל להחזרת אישורי הטיסה שנותרו – אם כי נכון לרגע זה האישורים טרם הוחזרו רשמית.