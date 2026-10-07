לאחר שעות של דיווחים סותרים התברר: השתיים לא נעצרו באפריקה והן נחתו כעת בישראל • מי שכן נעצרו - שתי אזרחיות איראן עם דרכונים מזויפים | שליח חב"ד: 'דיברתי איתן בפרסית' (בעולם)

בני סולומון