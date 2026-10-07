מבזקים נוספים
"גופות שרופות, התעללות וחיבוק אחרון של אבא ובתו": יהודה אבידן בראיון מצמרר על הגיהינום ב'שורה'
מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן בראיון מטלטל באולפן "כיכר השבת" על מאחורי הקלעים של גיהינום שורה: נטילת הפיקוד בבוקר האסון, הלילות ללא שינה מול מאות גופות שרופות ומקרי התעללות איומים, האינסטינקט של אבא שהוביל לפתיחת הקבר ולגילוי האב ובתו המחובקים, והוועדה החשאית בראשות הראשל"צ הגר"י יוסף שהתירה עגונות מתחת לרדאר • הריאיון המלא (אולפן)ישי כהן
הולך רגל בן 67 נפצע בינוני מפגיעת אופנוע בפתח תקווה
הולך רגל כבן 67 נפצע בינוני בתאונה ברחוב העצמאות בפתח תקווה. לפי דיווח איחוד הצלה, הולך הרגל נפגע מאופנוע. צוותי הארגון העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה.קובי רוזן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
הצעיר האיראני הגיבור שנתפס עם דגל ישראל עבר "הוצאה להורג מדומה"
עדות דרמטית של צעיר איראני בן 26 ששרד עינויים קשים, הוצאה להורג מדומה ומאסר בכלא המקומי בעקבות השתתפותו בהפגנות המחאה, רגע לפני שהצליח להימלט מחוץ לגבולות המדינה.כיכר השבת
הליכוד וסמוטריץ' בכנס חירום – בן גביר נדחק החוצה
הליכוד והציונות הדתית יקיימו מחר כנס חירום לרבנים וראשי מוסדות • עוצמה יהודית הושארה מחוץ לאירוע ותוקפת בחריפות | "ניסיון להקטין אותנו ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת אחדות" (פוליטי מדיני)חזקי שטרן ויוני גבאי
פועל בן 30 נפגע מחפץ כבד באתר בניה בתל אביב
פועל כבן 30 נפגע היום (14:03) מחפץ כבד במהלך עבודתו באתר בניה ברחוב עודד בתל אביב. צוותי מד"א טיפלו בו במקום ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני, עם חבלת ראש.קובי רוזן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 17:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
חבר אמת: הציוץ של נשיא ארגנטינה מיליי לציון ה-7 לאוקטובר
חאבייר מיליי פרסם ציוץ עם הכיתוב 'עם ישראל חי' • תמונה עוצמתית של אגרוף עטוף בדגל ישראל | הציוץ לציון שלוש שנים לטבח (בעולם)יאיר טוקר