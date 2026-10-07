מבזקים נוספים
תיעודים ראשונים: מלי וליאל יהלומי נחתו בנתב"ג; כך הן התקבלו
גדודים של עיתונאים וצלמים המתינו בנתב"ג בשעות אחר הצהרים לנחיתתן של מלי וליאל יהלומי - חודשים אחרי שנעלמו באירופה ונמצאו בארגנטינה. השתיים סירבו לדבר עם כלי התקשורת | צפו בתמונות מ"קבלת הפנים" שהמתינה להן (בארץ)יאיר טוקר
הולך רגל בן 67 נפצע בינוני מפגיעת אופנוע בפתח תקווה
הולך רגל כבן 67 נפצע בינוני בתאונה ברחוב העצמאות בפתח תקווה. לפי דיווח איחוד הצלה, הולך הרגל נפגע מאופנוע. צוותי הארגון העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה.קובי רוזן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
הצעיר האיראני הגיבור שנתפס עם דגל ישראל עבר "הוצאה להורג מדומה"
עדות דרמטית של צעיר איראני בן 26 ששרד עינויים קשים, הוצאה להורג מדומה ומאסר בכלא המקומי בעקבות השתתפותו בהפגנות המחאה, רגע לפני שהצליח להימלט מחוץ לגבולות המדינה.כיכר השבת
הליכוד וסמוטריץ' בכנס חירום – בן גביר נדחק החוצה
הליכוד והציונות הדתית יקיימו מחר כנס חירום לרבנים וראשי מוסדות • עוצמה יהודית הושארה מחוץ לאירוע ותוקפת בחריפות | "ניסיון להקטין אותנו ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת אחדות" (פוליטי מדיני)חזקי שטרן ויוני גבאי
פועל בן 30 נפגע מחפץ כבד באתר בניה בתל אביב
פועל כבן 30 נפגע היום (14:03) מחפץ כבד במהלך עבודתו באתר בניה ברחוב עודד בתל אביב. צוותי מד"א טיפלו בו במקום ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני, עם חבלת ראש.קובי רוזן
מלי וליאל יהלומי נחתו בנתב"ג עם לבוש זהה: "רוצות לשים הכל מאחור"
האם והבת שברחו לפני כחודשיים נחתו בבן גוריון, ותועדו יורדות יחד מהמטוס עם תלבושת זהה | בני משפחתן מסרו כי חזרו במטרה להשתקם, וכי ברצונן "לשים את כל האירוע מאחוריהן" (בארץ)בני סולומון
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 17:00 (כיכר FM)אריאל שרפר