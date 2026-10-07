גדודים של עיתונאים וצלמים המתינו בנתב"ג בשעות אחר הצהרים לנחיתתן של מלי וליאל יהלומי - חודשים אחרי שנעלמו באירופה ונמצאו בארגנטינה. השתיים סירבו לדבר עם כלי התקשורת | צפו בתמונות מ"קבלת הפנים" שהמתינה להן (בארץ)

יאיר טוקר