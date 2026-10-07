מבזקים נוספים
מתנדבי זק"א בעדויות מצמררות | שוטרים צרפתים בפעולה • צפו
שלוש שנים לטבח: מתנדבי זק"א בעדויות מצמררות באולפן כיכר | מחדל בכנסת: מאות מחבלי 7 באוקטובר טרם נחקרו | 7 שנות מאסר לבוזז ציוד הנובה של מתן ליאור ז"ל | הותר לפרסום: פרופ' שחר נבו מבר אילן נאשם בתכנון טרור המוני | סוער במודיעין עילית: אברכים התפללו שחרית בלשכת גוטרמן | איפה השוטרים בצרפת? תיעוד מיוחד מלב המהומות | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי – השתוללות פרועה בכבישים | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
תקף בן 12 מחוץ לבית כנסת ברמת גן: 17 חודשי מאסר
בית משפט השלום בתל אביב גזר 17 חודשי מאסר בפועל על נאשם שהורשע בתקיפת קטין והפרת צו פיקוח • הנאשם אחז בקטין בן 12 מחוץ לבית כנסת, הצמיד יד לפיו ואחז בגרונו | הילד סובל מסיוטים ומגמגום מאז (חוק ומשפט)דניאל הרץ
טפח מעל הקרקע; תיעוד מרהיב מימי החג בחצה"ק נדבורנה
עם סיום ימי החג המרוממים, קבלו גלריה מרהיבה מחג הסוכות, הושענא רבה ושמחת תורה בצל קודשו של האדמו"ר מנדבורנה במרכז החסידות בבני ברק | שיאם של ימי החג היה במעמד הקפות שניות שערך האדמו"ר מתוך להב אש קודש כשהוא סוחף אחריו את מאות החסידים טפחיים מעל אדמת החולין (חסידים)חיים רוזנבוים
גבר בן 21 נפצע באירוע אלימות ברהט ופונה במצב בינוני
גבר בן 21 נפצע הערב (19:04) באירוע אלימות ברהט. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני, עם פציעה חודרת.קובי רוזן
תיעוד מיוניון סיטי; הרבי חילק לחמניות והלהיב את חסידיו בימי החג
האדמו"ר מצאנז זוועהיל, המתגורר ביוניון סיטי שבארה"ב, הלהיב את חסידיו במהלך ימי החג במעמדי קודש מרוממים ונעלים, הן בתפילות והן בעריכת השולחנות הטהורים | במוצאי החג, חילק האדמו"ר לחסידיו לחמניות כסגולה לפרנסה, וכן קיים את מנהג זריקת תפוחי הישועות לעברם (חסידים)חיים רוזנבוים
סיום מתוק לחג: הרבי מקראלי חילק תפוחים ושקדים לחסידים
בהיכל בית מדרשו בלב ווילאמסבורג שבברוקלין, ערך האדמו"ר מקראלי את עבודתו הקדושה בנענועים ובשאר מעמדי ההוד לפני קהל חסידיו ומעריציו | בסיום הימים הנעלים, לאחר טיש נעילת החג של שמחת תורה, עברו החסידים לקבלת ברכת הקודש, וכן תפוח ושקדים לברכה | צפו בגלריה מסכמת (חסידים)חיים רוזנבוים
3 שנים של כאב בלתי נתפס: 'דבר ראשון' חוזר לסיפורים ולקולות מרגעי הטבח
באולפן משה מנס וישראל מאיר חוזרים לרגעים הקשים עם הקראת שמותיהם של האנשים שנרצחו, ושלומי וידידיה בכר אחיו של יהודה בכר הי''ד שנרצח במסיבת הנובה עם סיפור חייו של יהודה, על העוצמות האמונה והחיות שהייתה בו שלא נגמרה עד היום. את מי הוא הציל בנובה ומה עושים בשביל לא לשכוח. צפו (דבר ראשון)ישראל מאיר ומשה מנס
תורה, חסידות והלכה: צפו בתיעוד משיעורי המשפיעים החסידיים והדיין הליטאי בימי המועד
במהלך ימי המועד תיעד הצלם א.כ. את המשפיעים החסידיים הגה"צ רבי אלימלך בידרמן והגאון רבי שמעון שפיצר, במסירת שיעורי תורה וחסידות בביהמ"ד ברז'אן ובביהמ"ד בית פנחס | כמו כן, תיעוד מהפוסק הליטאי הגאון רבי שריאל רוזנברג, במסירת שיעור בהלכה בביהמ"ד בית שמואל באשדוד | ולסיום, תיעוד מרהיב משמחת בית השואבה בחצה"ק קאליב (חרדים)חיים רוזנבוים