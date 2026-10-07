סקר מנדטים חדש של חדשות 13 מציג תמונה דרמטית • גוש נתניהו מגיע לשיא של 55 מנדטים, האופוזיציה יורדת ל-50 | הליכוד וישר בשוויון של 20 מנדטים, המפלגות החרדיות יחד עם 15 מנדטים (פוליטי מדיני)

יוני גבאי