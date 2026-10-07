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שבוע להילולא

היערכות שיא לקראת הגעת כ-100,000 מתפללים לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל

כ-100 אלף מתפללים צפויים להגיע לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל בירושלים | אוטובוסים מכ-70 ערים, תגבור התחבורה הציבורית, עשרות סדרנים ומאבטחים ומתחמי תפילה נערכים לקראת ההמונים (בארץ)

כה
כיכר השבת
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הרב עובדיה זצ"ל (צילום: דוברות ההילולא)

שבוע לפני הילולת הרב עובדיה יוסף זצ"ל, נשלמות ההכנות לקראת הגעת ההמונים לציונו בבית העלמין סנהדריה ב. לפי ההערכות, כ-100 אלף מתפללים צפויים להגיע במהלך ימי ההילולה, שתתחיל ביום שלישי בערב, ליל ג' בחשוון, ותימשך עד יום חמישי.

במסגרת ההיערכות הוקם צוות היגוי מיוחד המרכז את ההיבטים הלוגיסטיים והתפעוליים, בתיאום עם המשטרה והגורמים הרלוונטיים. אוטובוסים רבים צפויים להגיע לכ-70 ערים ברחבי הארץ, ובמקביל יתגברו חברות התחבורה הציבורית את הקווים העירוניים המגיעים לאזור הציון.

במתחם הציון יוקמו אוהלי תפילה ומתחמים לחלוקת שתייה קלה, לצד מערך של עשרות סדרנים ומאבטחים שיפעלו לאורך שעות ההילולה, יכוונו את הציבור ויסייעו בשמירה על הסדר.

בשל היקף האירוע צפויים שינויים בהסדרי התנועה באזור. הכניסה למתחם הציון תהיה מצומת שדרות אשכול־ארץ חפץ, בעוד רחוב בלוי ישמש ליציאה בלבד. מפת הסדרי התנועה ודרכי הגישה המעודכנות צפויה להתפרסם בהמשך.

המארגנים מבקשים מהציבור להימנע ככל הניתן מהגעה ברכב פרטי, בשל עומסי התנועה הצפויים וההגבלות באזור הציון, ולהעדיף תחבורה ציבורית. כמו כן, הציבור מתבקש להישמע להנחיות הסדרנים, המאבטחים והמשטרה כדי לאפשר את קיום ההילולה בבטחה ובסדר.
ירושליםהרב עובדיה יוסףהילולאתנועהסנהדריה

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