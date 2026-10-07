2 נערים נפצעו באירוע אלימות בערד ופונו לסורוקה

צה"ל הודיע כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרת שווא שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. לא הופעלו התרעות על פי המדיניות.

ב. ניסני