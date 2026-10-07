2 נערים נפצעו באירוע אלימות בערד ופונו לסורוקה

מבזקים נוספים
צה"ל: מיירט שוגר לעבר מטרת שווא בדרום לבנון
צה"ל הודיע כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרת שווא שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. לא הופעלו התרעות על פי המדיניות.ב. ניסני
גבר בן 62 נפצע בינוני מנפילה מסולם בבאר שבע
גבר בן 62 נפצע במצב בינוני לאחר שנפל מסולם בביתו ברחוב אהרון מסקין בבאר שבע. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה לבית החולים.קובי רוזן
תשעה חשודים נעצרו בחקירת מקרי אלימות ביהודה ושומרון
במסגרת חקירת אירועי אלימות קיצונית ביהודה ושומרון נעצרו הבוקר תשעה חשודים. שבעה מהם נעצרו על ידי לוחמי מג"ב בעקבות אירוע אלימות באזור סוסיא והועברו לחקירה בתחנת חברון. במקרה נוסף, בעקבות דיווח על תקיפה סמוך לכפר סיניא שבשומרון, נעצרו שני חשודים נוספים בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, תושבי אזור השומרון. השניים הועברו לחקירה בתחנת בנימין. החקירה נמשכת.קובי רוזן
50 אלף בני אדם בטקס הזיכרון לטבח 7 באוקטובר: "אסור שהזמן ישכיח"
בפארק הירקון נערך טקס הזיכרון בהשתתפות משפחות שכולות ושורדי שבי | אלי שרעבי, שאיבד את אשתו, בנותיו ואחיו, הנחה את הטקס: "7 באוקטובר חייב להישאר חקוק בלבנו" (בארץ)משה בשן
3 שנים אחרי: מה אמרו על השבעה באוקטובר ברשימה המשותפת?
בבדיקת החשבונות הפומביים של רע"ם, הרשימה המשותפת ובכיריהן לא נמצאה התייחסות לזכר נרצחי 7 באוקטובר (בארץ)משה בשן
בהשתתפות רבנים ואישי ציבור; כך ציינו בביאלה את הילולת היהודי הקדוש
האדמו"ר מביאלה ערך את השולחן הטהור בשילוב שמחת בית השואבה בסוכה הגדולה שבחצר בית מדרשו, לרגל יומא דהילולא קדישא של אבי שושילתא דדהבא, "היהודי הקדוש" זיע"א | בטיש השתתפו לצד מאות החסידים, רבנים ואישי ציבור בכירים (חסידים)חיים רוזנבוים
מבחירת האתרוג ועד אבות ובנים; סוכות בחצה"ק ספינקא בית שמש
סיכום חג הסוכות בחצה"ק ספינקא בית שמש, החל מבחירת ד' מינים, שמחת בית השואבה ליל מוצאי יו"ט ראשון אושפיזין יצחק עקידתא, אבות ובנים בימי חול המועד, נטילת לולב ותפילת שחרית חול המועד, משנה תורה ליל הושענא רבה, טיש ליל הושענא רבה (חסידים)חיים רוזנבוים
רגעים מרגשים; הרבי עזב את הכל ופצח בריקוד עם הילד הנכה לעיני חסידיו
במעמד רווי הוד של הקפות שניות בחצר הקודש ביאלה בני ברק, נרשם רגע נעלה ומרגש במיוחד, כאשר האדמו"ר הבחין בילד מיוחד מחסידיו, הפסיק את ריקודו, ניגש אליו ופצח עמו בריקוד נלהב לקול תרועת החסידים | בהמשך, פיזז הרבי עם לפידי אש בוערים ועודד את השירה בעוז ובתעצומות (חסידים)חיים רוזנבוים