תשעה חשודים נעצרו בחקירת מקרי אלימות ביהודה ושומרון

מבזקים נוספים
בצל אירועי הזיכרון ל-7 באוקטובר: טראמפ ונתניהו שוחחו
טראמפ: שוחחתי עם נתניהו ושלחתי לו ולעם ישראל איחולים טובים. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית. הצד השני משלם מחיר מאוד כבד עבור מה שעשו ב-7 באוקטובר, תאמין לי.
צה"ל: מיירט שוגר לעבר מטרת שווא בדרום לבנון
צה"ל הודיע כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרת שווא שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. לא הופעלו התרעות על פי המדיניות.ב. ניסני
גבר בן 62 נפצע בינוני מנפילה מסולם בבאר שבע
גבר בן 62 נפצע במצב בינוני לאחר שנפל מסולם בביתו ברחוב אהרון מסקין בבאר שבע. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה לבית החולים.קובי רוזן
50 אלף בני אדם בטקס הזיכרון לטבח 7 באוקטובר: "אסור שהזמן ישכיח"
בפארק הירקון נערך טקס הזיכרון בהשתתפות משפחות שכולות ושורדי שבי | אלי שרעבי, שאיבד את אשתו, בנותיו ואחיו, הנחה את הטקס: "7 באוקטובר חייב להישאר חקוק בלבנו" (בארץ)משה בשן
3 שנים אחרי: מה אמרו על השבעה באוקטובר ברשימה המשותפת?
בבדיקת החשבונות הפומביים של רע"ם, הרשימה המשותפת ובכיריהן לא נמצאה התייחסות לזכר נרצחי 7 באוקטובר (בארץ)משה בשן
בהשתתפות רבנים ואישי ציבור; כך ציינו בביאלה את הילולת היהודי הקדוש
האדמו"ר מביאלה ערך את השולחן הטהור בשילוב שמחת בית השואבה בסוכה הגדולה שבחצר בית מדרשו, לרגל יומא דהילולא קדישא של אבי שושילתא דדהבא, "היהודי הקדוש" זיע"א | בטיש השתתפו לצד מאות החסידים, רבנים ואישי ציבור בכירים (חסידים)חיים רוזנבוים
2 נערים נפצעו באירוע אלימות בערד ופונו לסורוקה
שני נערים נפצעו הערב (20:21) באירוע אלימות בערד. צוותי מד"א טיפלו בהם בתחנת מד"א בעיר ופינו אותם לבית החולים סורוקה: נער בן 14 במצב קשה ונער בן 19 במצב בינוני, שניהם עם פציעות חודרות.קובי רוזן
מבחירת האתרוג ועד אבות ובנים; סוכות בחצה"ק ספינקא בית שמש
סיכום חג הסוכות בחצה"ק ספינקא בית שמש, החל מבחירת ד' מינים, שמחת בית השואבה ליל מוצאי יו"ט ראשון אושפיזין יצחק עקידתא, אבות ובנים בימי חול המועד, נטילת לולב ותפילת שחרית חול המועד, משנה תורה ליל הושענא רבה, טיש ליל הושענא רבה (חסידים)חיים רוזנבוים