תשעה חשודים נעצרו בחקירת מקרי אלימות ביהודה ושומרון

טראמפ: שוחחתי עם נתניהו ושלחתי לו ולעם ישראל איחולים טובים. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית. הצד השני משלם מחיר מאוד כבד עבור מה שעשו ב-7 באוקטובר, תאמין לי.