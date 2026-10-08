שר החוץ הבריטי אד מיליבנד הצהיר כי בריטניה אינה מכירה בזכות ישראל לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים הפועלת כ-200 שנה. לדבריו, בריטניה שבה ומדגישה שמזרח ירושלים היא שטח כבוש. בעקבות דיונים עם ישראל, המבנה לא ייסגר אך ישנה את שמו ל"הנציגות הבריטית בירושלים" ויוסיף לספק שירותים ולקיים פעילות עם הפלסטינים. מיליבנד הוסיף כי בריטניה פינתה זמנית חלק מהצוות ובני משפחותיהם מטעמי ביטחון, ותפעל לשיקום הנוכחות בחודשים הקרובים. לפי גדעון סער, 20 מתוך 27 הדיפלומטים הבריטים יעזבו את המקום.

קובי אטינגר