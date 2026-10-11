5 פצועים בהתהפכות רכב בכביש 806 סמוך לעילבון

מבזקים נוספים
תאונת דרכים בתל אביב: 3 פצועים כולל ילד
שלושה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב דרך הטייסים בתל אביב. אשה כבת 26 נפצעה באורח בינוני, ואשה כבת 60 וילד כבן 10 נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה ופינו אותם לבית החולים. אחת הפצועות פונתה לבית החולים שיבא.קובי רוזן
צה"ל זיהה עצם אווירי חשוד בגבול לבנון - סריקות ללא ממצאים
תצפיות צה"ל זיהו עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון, בעקבות התרעה שהופעלה בשעה 19:57 בערב אל עראמשה. כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות במרחב, אך עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים. אין הנחיות מיוחדות לעורף.ב. ניסני
פיצוץ רימון רסס בנס ציונה על רקע סכסוך פלילי
דווח על פיצוץ ברחוב השונית בנס ציונה, ללא נפגעים אך עם נזק לרכוש. שוטרי תחנת רחובות פתחו בחקירה, ולפי החשד רימון רסס הושלך לעבר בית פרטי על רקע סכסוך פלילי.קובי רוזן
שמחה ענק בזוטשקא; נכדתו הראשונה של האדמו"ר התארסה
באולם מקומי בבני ברק נחגגה בקול ששון וקול שמחה שמחת אירוסי הכלה, נכדתו הראשונה של האדמו"ר מזוטשקא, חתן האדמו"ר משאץ, בת לחתנו הרה"ג רבי נפתלי צבי מוטצן, בן הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצן, גאב"ד קרית הבעש"ט בפתח תקווה. עב"ג החתן בן הרה"ג רבי שמואל דוד שניאורסון, בן הגה"צ ראש ישיבת טשעבין | בשמחה השתתפו חסידים ואנשי מעשה לצד רבנים ואישי ציבור מכובדים (חסידים)חיים רוזנבוים
"הם המשתמטים! הם העריקים!": הראשל"צ הגר"י יוסף במתקפה על ההסתה בתקשורת
במהלך שיעורו השבועי בבית הכנסת 'היזדים', התייחס הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף למתקפות בתקשורת הכללית נגד בני הישיבות: "בחורי הישיבות מצילים את הדור ואת כל ארץ ישראל – יש הסתה נוראה ואיומה" (חרדים)ישי כהן
אישה בת 55 פונתה במצב קשה עם פציעות חודרות בטורעאן
אישה כבת 55 פונתה הערב (שלישי) למרכז הרפואי פוריה במצב קשה, בהכרה, עם פציעות חודרות. האישה הובאה תחילה למרפאה מקומית בטורעאן, ומשם פינו אותה צוותי מד"א לבית החולים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 22:14.קובי רוזן
תסמונת 'בן גביר החרדית'? למה מוטי לייטנר ממשיך לרוץ למרות הסקרים והסיכוי האפסי לעבור? צפו
השבוע בתוכנית: יוסי בן עטר, יוסי סרגובסקי, אריאל שרפר, ד"ר איתי זיו ודביר אפרתי בתוכנית מגזין מקיפה | מאחורי הקלעים של הקמפיינים הסמויים בציבור החרדי, העדויות המטלטלות מגל המחאות נגד הגיוס, הפחד השקט מניידות המשטרה והמומחה שמסביר למה אנשים מוכנים לשלם 380 ש"ח כדי לעשות פילאטיס עם גורי כלבים | דבר השבועמשה מנס
נערה בת 12 נפגעה מרכב בפתח תקווה ופונתה במצב בינוני
נערה בת 12 נפגעה הערב (שלישי) מרכב ברחוב מבצע דקל בפתח תקווה. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים בילינסון במצב בינוני, כשהיא סובלת מחבלות בגב ובראש. הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 בשעה 21:03.קובי רוזן