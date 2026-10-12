קומיקאי העל ג'רי סיינפלד למפגינה: "אשלח את הכסף שלך לישראל"

נשיא מצרים הנחה את הכוחות המזוינים לשמור על דריכות מרבית • במוקד: הסלמה חריפה מול אתיופיה בסוגיית מים קיומית ופריסת כוחות בסומליה • דיווח מיוחד ב'Egypt Today' חושף את המהלכים מאחורי הקלעים (בעולם)

דוד הכהן וב. ניסני