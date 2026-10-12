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ארוע רב נפגעים

LIVE הרוג ופצועים באירוע חריג בגבול הצפון: נפל התפוצץ באמצע טיול שנתי, מורים ותלמידים נפגעו

חרדה גדולה באצבע הגליל: פיצוץ עז הזעיק כוחות הצלה חסרי תקדים לסביבת קיבוץ נאות מרדכי • מסוקי צה"ל ומד"א הוזנקו לחלץ את הנפגעים מן השטח • נבדק חשד מרכזי: המטיילים סטו מהשביל ועלו על נפל תחמושת ישן • עדכונים שוטפים מהזירה (בארץ)

כה
כיכר השבת
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פינוי בצפון
פינוי בצפון (צילום: לפי סעיף 27א)

אירוע קשה ומחריד בצפון הארץ: כ-20 מטיילים נפגעו בצהריים (שני) בדרגות פציעה שונות, בהם כמה במצב אנוש, כתוצאה מפיצוץ עז שהתרחש בשטח פתוח בסמוך לקיבוץ נאות מרדכי שבגליל העליון.

למקום הוזעקו באופן מיידי כוחות הצלה ורפואה נרחבים, לצד מסוקים של מד"א ושל חיל האוויר, הפועלים במירוץ נגד הזמן לחילוץ הנפגעים ופינוים הדחוף לבתי החולים. הזירה הוגדרה מיד כאירוע רב-נפגעים (אר"ן), וכוחות ביטחון גדולים זורמים לאזור כדי לבודד את השטח ולשלול סכנות נוספות.

לפי הדיווחים: הוזנקו שלושה מסוקים של חיל האוויר לפינוי הפצועים

ולפי הערכה ראשונית: מדובר בקבוצה שנפגעה מנפל תחמושת ישן

לפי דיווחים ראשוניים מהשטח, נבדק הסבירות הגבוהה כי מדובר בנפל תחמושת ישן שהושאר בשטח פתוח והתפוצץ מסיבה שאינה ברורה – ייתכן בעקבות מגע של אחד המטיילים בנתיב הטיול.

נסיבות האירוע הקשה נמצאות בבדיקה פלילית וביטחונית של גורמי הצבא והמשטרה, במקביל למאמצי ההחייאה והטיפול במפגעים.

בתוך כך, רה״מ נתניהו עצר שידור חי עם גולשים ברשת לאחר הדיווח על אירוע רב נפגעים בסמוך ללבנון.

מהמשטרה נמסר כי לפני זמן קצר התקבלו דיווחים על פיצוץ בסמוך ליישוב נאות מרדכי - שוטרי מחוז צפון וחבלנים בדרכם לזירה, במקום ישנם מספר פצועים.

פעילות כוחות 401 במרחב דרום לבנון (צילום: דובר צה"ל )

מדוברות מד"א נמסר: בשעה 14:53 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירדן על פצועים כתוצאה מפיצוץ בשטח במועצה האזורית גליל עליון.

מדיווח ראשוני בלבד !!! חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי לכ-10 נפגעים בדרגות פציעה שונות.

מטעם עיריית מעלות תרשיחא נמסר כי במהלך טיול שנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות אירע לפני זמן קצר אירוע קשה באזור גבול הצפון, שבו נפגעו תלמידים ואנשי צוות.

ראש העיר מוטי בן דוד והצוותים העירוניים יצאו מיידית לשטח ופועלים בתיאום עם גורמי החירום, ההצלה והחינוך.

בשעה זו פרטי האירוע ומצב הנפגעים עדיין בבירור. אנו פועלים לקבלת תמונת מצב מלאה ונעדכן בפרטים מאומתים בהמשך.
מד"אאירוע רב נפגעיםגליל עליוןנאות מרדכינפל תחמושת
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