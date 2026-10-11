השריפה בצפון ( צילום: כבאות והצלה )

אישה כבת 60 נספתה הבוקר (ראשון) בשריפה שפרצה בבית פרטי דו-קומתי בכפר מסעדה שבצפון הגולן. לוחמי האש של תחנה אזורית גליל-גולן חילצו אותה מהמבנה הבוער כשהיא מחוסרת הכרה, אך צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותה במקום.

עם הגעת הצוותים לזירה, זיהו לוחמי האש עשן המיתמר מחלל המבנה, לצד דיווח על הימצאות לכודה במקום. הכבאים החלו בסריקות מהירות לאיתור נפגעים, ובמהלך הפעולות איתרו את האישה כשהיא מחוסרת הכרה. הצוותים חילצו את האישה אל מחוץ למבנה והחלו בפעולות החייאה בסיסיות עד להגעת צוותי מד"א למקום. לאחר מכן העבירו אותה לידי גורמי הרפואה, שנאלצו לקבוע את מותה.

סגן מפקד מרחב גליל-גולן, סגן טפסר אלי מור על השריפה - צילום: כבאות והצלה 10 10 0:00 / 0:56 סגן מפקד מרחב גליל-גולן, סגן טפסר אלי מור על השריפה ( צילום: כבאות והצלה )

חובש רפואת חירום במד"א אחמד ספדי סיפר: "קיבלנו דיווח על שריפה במבנה, כשהגענו למקום ראינו את הבית מלא בעשן. ראינו את האישה שוכבת בכניסה לבית כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר ששאפה עשן רב. התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותה".

במקביל לפעולות החילוץ, פעלו הצוותים לכיבוי מוקד השריפה, שחרור העשן ומניעת התפשטות האש לחללים סמוכים. לוחמי האש השיגו שליטה מלאה באירוע.

מפקד מחוז צפון בכבאות והצלה הנחה על הקמת צוות חקירה מיוחד (צח"מ) שיחקור את נסיבות פרוץ השריפה. ​

סגן מפקד מרחב גליל-גולן, סגן-טפסר אלי מור אמר: ״הצוות זינק למקום בעקבות הודעה של אזרח שנמסרה ישירות לצוות על שרפה וחשש ללכודה בבית בכפר. הצוות חדר לתוך המבנה שהיה אפוף עשן כבד וחילץ אישה במצב אנוש. הלוחמים ביצעו בה פעולות החייאה עד להגעת גורמי הרפואה. אני שב ומדגיש את החשיבות המכרעת של התקנת גלאי עשן בבתים שיתריע על השריפה בתחילתה ויציל חיים״.