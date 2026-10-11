 דלג לתוכן הראשי
שריפה קטלנית בגולן

אישה נספתה בשריפה בבבית בצפון: נקבע מותה לאחר חילוץ מהמבנה הבוער

לוחמי האש חילצו אישה מחוסרת הכרה מבית פרטי דו-קומתי שעלה באש • צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותה במקום | תפתח חקירה לבירור נסיבות האירוע (חדשות חרדים)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
השריפה בצפון (צילום: כבאות והצלה)

אישה כבת 60 נספתה הבוקר (ראשון) בשריפה שפרצה בבית פרטי דו-קומתי בכפר מסעדה שבצפון הגולן. לוחמי האש של תחנה אזורית גליל-גולן חילצו אותה מהמבנה הבוער כשהיא מחוסרת הכרה, אך צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותה במקום.

עם הגעת הצוותים לזירה, זיהו לוחמי האש עשן המיתמר מחלל המבנה, לצד דיווח על הימצאות לכודה במקום. הכבאים החלו בסריקות מהירות לאיתור נפגעים, ובמהלך הפעולות איתרו את האישה כשהיא מחוסרת הכרה.

הצוותים חילצו את האישה אל מחוץ למבנה והחלו בפעולות החייאה בסיסיות עד להגעת צוותי מד"א למקום. לאחר מכן העבירו אותה לידי גורמי הרפואה, שנאלצו לקבוע את מותה.

סגן מפקד מרחב גליל-גולן, סגן טפסר אלי מור על השריפה
סגן מפקד מרחב גליל-גולן, סגן טפסר אלי מור על השריפה (צילום: כבאות והצלה)

חובש רפואת חירום במד"א אחמד ספדי סיפר: "קיבלנו דיווח על שריפה במבנה, כשהגענו למקום ראינו את הבית מלא בעשן. ראינו את האישה שוכבת בכניסה לבית כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר ששאפה עשן רב. התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותה".

במקביל לפעולות החילוץ, פעלו הצוותים לכיבוי מוקד השריפה, שחרור העשן ומניעת התפשטות האש לחללים סמוכים. לוחמי האש השיגו שליטה מלאה באירוע.

מפקד מחוז צפון בכבאות והצלה הנחה על הקמת צוות חקירה מיוחד (צח"מ) שיחקור את נסיבות פרוץ השריפה. ​

סגן מפקד מרחב גליל-גולן, סגן-טפסר אלי מור אמר: ״הצוות זינק למקום בעקבות הודעה של אזרח שנמסרה ישירות לצוות על שרפה וחשש ללכודה בבית בכפר. הצוות חדר לתוך המבנה שהיה אפוף עשן כבד וחילץ אישה במצב אנוש. הלוחמים ביצעו בה פעולות החייאה עד להגעת גורמי הרפואה. אני שב ומדגיש את החשיבות המכרעת של התקנת גלאי עשן בבתים שיתריע על השריפה בתחילתה ויציל חיים״.
שריפהמד"אמוותכבאות והצלהשריפותשריפה בדירהגלאי עשןכפר מסעדה

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר