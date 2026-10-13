מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00

סערת החייל החסידי: על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', מתברר כי החייל התגייס מרצון ונסע לסיני לפני חתונתו ומצא את עצמו מאחורי סורג ובריח • אחרי שביקש להיכלא בכלא 10 ונשלח לענתות, משפחתו זועקת: "הוא לא יכול להתפלל במניין והתנאים קשים, אנחנו חוששים לשלומו הנפשי" • כל הפרטים על הסערה ועל תגובת צה"ל המפתיעה כאן ב'כיכר השבת' (חדשות חרדים)

שאול כהנא