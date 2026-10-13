הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, הגיע היום (שני) לברך ולחזק את הנבחנים באולמות הבחינה של הרבנות הראשית. הבחינות החלו אתמול ויתפרסו על פני מספר ימים, ובהן ייבחנו מעל 6,000 נבחנים.

הדברים נאמרו ערב יום השנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, שיחול מחר, ג' בחשוון. בפנייתו לנבחנים אמר הראשון לציון: "כשאנחנו מסתכלים על מסכת החיים של אבי מורי עטרת ראשי, הנושא שהיה חשוב לו יותר מהכל זה לימוד הלכה. ולא סתם ללמוד הלכה, אלא ללמוד הלכה בעיון עם המקורות, על פי מרן הבית יוסף".

הראשון לציון ציין את ההתפתחות האדירה בלימוד ההלכה בשנים האחרונות: "אם נסתכל על המבחנים של הרבנות הראשית שגדלים מיום ליום, במהלך החודש הקרוב יגיעו לכאן בערך שבעת אלפים אברכים. בשנה שעברה הגענו כמעט לשלושה עשר אלף במהלך כל השנה, והשנה כנראה יהיה הרבה יותר. ברוך השם, כל כך הרבה אברכים יושבים ולומדים הלכה, כמו שאבא רצה ללמוד בית יוסף. זה דבר עצום".

הראשון לציון הדגיש את תפקידם של הנבחנים בעתיד: "אתם תהיו בסופו של דבר בחזית של הקירוב בעם ישראל. כשרב בא בצורה יפה ומכובדת ועורך את החופה, הוא מקדש שם שמיים ברבים, וזה דבר גדול מאוד. הרבה מאוד חילונים נפגשים עם הדת דרך החופה והקידושין".

הראשון לציון בירך את הנבחנים: "אני מברך אתכם שתצליחו בעזרת השם, כולכם תצליחו במבחן. למדתם, עמלתם, שתצליחו".

בסיום דבריו הודה הראשון לציון לכל מי שהביאו לקיום הבחינות במועד זה, ובראשם מנכ"ל המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית, יהודה אבידן: "זה לא היה פשוט בכלל להצליח לעשות את המבחנים בימים הללו. היינו צריכים להיאבק ולהתגבר על הרבה מכשולים כדי להוציא את זה מן הכוח אל הפועל".