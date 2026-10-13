 דלג לתוכן הראשי
מבזקהאזינו

מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 15:00

לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 15:00 (כיכר FM)

חדשות כיכר FM | צילום: צילום: כיכר השבת
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

17:01

מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00

לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 17:00 (כיכר FM)

אריאל שרפר
16:55

כך זה מרגיש ליפול מהחלל: האסטרונאוטית שחזרה לכדור הארץ שיתפה רגעים דרמטיים

האסטרונאוטית הצרפתייה סופי אדנו חזרה לכדור הארץ לאחר 235 ימים בתחנת החלל | תיארה את רגעי הירידה הדרמטיים בטמפרטורות של 1,600 מעלות | "פיל יושב על החזה" (בעולם)

כיכר השבת
16:50

ילד בן 10 מצא טיל חי בטבריה – כוחות הביטחון הוזעקו בדחיפות

ילד בן עשר יצא לטיול שגרתי ברחובות העיר • נתקל בנפל טיל חי וקטלני שנותר זרוק באזור מיושב | חבלנים הטילו סגר מלא ונערכים לפיצוץ מבוקר (חדשות)

קובי ישראל
16:38

אימה במסלול הריצה: אותר ללא רוח חיים בשטח הפארק

טרגדיה בשכונת פסגת זאב בירושלים: רץ בוקר שהתאמן בשטח נחל זמרי הבחין בגבר כבן 40 כשהוא מוטל ללא תנועה והזעיק את כוחות ההצלה • צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום • בזכות פעילות נחושה של מתנדבי זק"א מחוז ירושלים – הגופה שוחררה לקבורה ישירות מהזירה • כל הפרטים

כיכר השבת
16:36

הסודות מאחורי הפרגוד: האותיות והפתקים, וכל מה שלא ידעתם על הקלפי

בעוד שבועיים מהיום יצעדו מיליוני אזרחים בישראל לבחור את המפלגה המועדפת עליהם, שתייצג אותם נאמנה בכנסת | מה משמעות האותיות בפתק הקלפי וכיצד הן נבחרות? מדוע לא נכתב בפתק שם המפלגה? האות שנבחרה בתחרות ריצה והאות שמעולם לא הייתה בקלפי | סקירה מרתקת (בחירות)

כיכר השבת
16:35

כמו ברווזים במטווח: תיעוד דרמטי של הפצצת שיירה סעודית - מעין החות'ים

החות'ים פרסמו תיעוד דרמטי מחילופי אש בינם לבין כוחות סעודים | בתיעוד נראית שיירה, ככל הנראה של צבא סעודיה, עושה את דרכה במדבר כאשר לפתע מתחילה אש תופת מצד החות'ים המתעדים את הסצנה (חדשות) 

כיכר השבת
16:30

פעוט בן 9 חודשים במצב אנוש לאחר נפילה מגובה באשקלון

פעוט כבן 9 חודשים נפל היום (16:04) מגובה ברחוב הנשיא באשקלון. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים ברזילי במצב אנוש, תוך כדי ביצוע פעולות החייאה.

קובי רוזן
16:30

תינוק בן 9 חודשים נפל מגובה באשקלון - מצבו אנוש

תינוק בן 9 חודשים נפל מגובה במשחק ג'ימבורי ברחוב הנשיא באשקלון. צוותי איחוד הצלה ביצעו בו פעולות החייאה והוא פונה לבית חולים במצב אנוש תוך כדי המשך פעולות החייאה.

קובי רוזן
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר