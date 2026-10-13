איום טילים וכטב"מים: אזהרת מסע דרמטית לסעודיה

צמרת ההגנה והביטחון של סעודיה ( צילום: משרד ההגנה של ממלכת ערב הסעודית )

מחלקת המדינה האמריקנית ושגרירות ארה"ב בערב הסעודית פרסמו עדכון חריג ומיידי לאזהרת המסע הרשמית לממלכה, והעלו אותה לרמה 3 ("שקלו מחדש את הנסיעה"). באזורי הגבול עם תימן הוגדרה רמת הסיכון על המרבי: רמה 4 – "אין לנסוע".

האזהרה החריפה מגיעה בעקבות סיכון גובר לפגיעה ישירה באינטרסים אמריקאיים ואזרחים זרים. מאז פרוץ העימותים הישירים בין ארה"ב לאיראן ב-28 בפברואר 2026, הפכה ערב הסעודית ליעד קבוע להתקפות כטב"מים וטילים מצד טהראן והחות'ים בתימן. הכלים משוגרים באופן סדיר לעבר ערים מרכזיות, בסיסים, מתקני אנרגיה, ואף מתקנים דיפלומטיים. מתקפה בריאד וכליאה על פוסטים ברשת הטריגר המיידי לעדכון הדרמטי הוא מתקפת כטב"מים קשה שאירעה ב-10 באוקטובר נגד שדה התעופה המרכזי בריאד (קינג ח'אלד), שהובילה להנחיית חירום לאזרחים אמריקאים להימנע מהגעה למקום. החות'ים אף שיגרו איומים מפורשים לפגוע בכל שדות התעופה בממלכה, למעט מכה ומדינה. אורחת מפתיעה: גרטה מצטרפת לפרעות בצרפת - המגיש: "איך פלסטין קשורה?" ישראל גראדווהל | 16:04 על פי הדיווחים, המתקפה הותירה 12 הרוגים ו-309 פצועים. בין ההרוגים נמנה אזרח אמריקני, ארבעה אזרחים סעודים ושמונה אזרחים זרים נוספים ממדינות שונות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אישר את מותו של האזרח האמריקני ופרסם גינוי חריף למתקפה.

זירת קרב בלב נמל התעופה: התיעודים הקשים מסעודיה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16 זירת קרב בלב נמל התעופה: התיעודים הקשים מסעודיה ( צילום: רשתות חברתיות )

לצד האיום הצבאי והנפילה המסוכנת של שברי יירוט, האזהרה מדגישה גם סיכונים משפטיים חמורים: עיכובי יציאה מהמדינה (exit bans) וחוקים נוקשים במיוחד נגד נתינים זרים, במסגרתם פוסטים ברשתות החברתיות – אפילו כאלו שנכתבו מחוץ לגבולות סעודיה – עלולים להוביל למאסר ממושך של עד 45 שנה.

בעקבות האירועים, הוטלו הגבלות תנועה קשות על עובדי ממשל ארה"ב, הנדרשים כעת לאישור מיוחד לכל טיסה, ואיסור גורף להתקרב לאזורי הגבול. המסר של וושינגטון לתיירים, לאנשי עסקים ולעולי רגל ברור: שקלו שוב אם הגעתכם לממלכה הדוקה והעשירה אכן הכרחית בעת הזו.

בן סלמאן ( צילום: שאטרסטוק )

כזכור, ראש הממשלה נתניהו שיגר הודעת תנחומים חריגה למשפחות הקרבנות במתקפה בריאד, מהלך יוצא דופן למול מדינה שאינה מקיימת קשרים עם ישראל. בהודעתו ציין נתניהו כי "ישראל עומדת לצד ערב הסעודית בעת הזו הקשה".

מצד שני, על פי דיווח ב'וול סטריט ג'ורנל', יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן נע בין ארמונות מאובטחים היטב המצוידים בבונקרים, ומוגן בידי צוות אבטחה אישי שנבחר בקפידה. הופעתו הציבורית האחרונה הייתה ביום שלישי, כאשר השתתף במבצע התרמת דם לאומי.