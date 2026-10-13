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תוכנן במשך שנה

נשבע אמונים לדאעש: סוכל פיגוע תופת נגד חיילים בירושלים

צעיר בן 18 מאום אל פחם נעצר בחשד לתכנון פיגוע נגד חיילים בירושלים • נשבע אמונים לדאעש ותכנן במשך שנה | החקירה חשפה חומרים מפלילים בביתו (חוק ומשפט)

כה
כיכר השבת
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(צילום: דוברות המשטרה)

הותר לפרסום: סיכלו פיגוע טרור חמור שהיה אמור לצאת לפועל נגד חיילי צה"ל בלב . בפעילות מתוחכמת ומשותפת של היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז חוף ושירות הביטחון הכללי (שב"כ), נעצר מחבל בן 18, תושב אום אל פחם, בחשד לביצוע עבירות חמורות נגד ביטחון המדינה, חברות בארגון והכנה לביצוע מעשה טרור.

מהחקירה החסויה שהתנהלה בחודש האחרון עולה תמונה מבהילה: הצעיר נשבע אמונים לארגון הטרור הרצחני "המדינה האסלאמית" (דאעש), ובמהלך השנה האחרונה תכנן בקפידה לבצע קטלני נגד חיילי צה"ל הפועלים באזור העיר העתיקה בירושלים.

עם מעצרו של החשוד, פשטו בלשי ימ"ר חוף על ביתו באום אל פחם וביצעו חיפושים נרחבים. במהלך הפירוק נתפסו ממצאים וחומרים דיגיטליים רגישים שביססו וחיזקו את החשדות בדבר תמיכתו הבלתי מסויגת בדאעש ומעורבותו הישירה בתכנון הפיגוע בירושלים.

היום, עם סיומה של החקירה המורכבת, הוגשה נגדו הצהרת תובע בבית המשפט, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום חמור בגין עבירות טרור וביטחון.

המעצר מצטרף לשורה של פעילויות סיכול שביצעו כוחות הביטחון בתקופה האחרונה. לפני מספר ימים הוגש כתב אישום נגד סטודנט לרוקחות שתכנן פיגועים באמצעות רעלים קטלניים ומטעני חבלה. החשוד, מוחמד שלבי בן 22 מבית חנינא, העתיק למחברת מרשמים להכנת רעלים המסוגלים לגרום למוות באמצעות מגע, הרחה או שתייה.

בנוסף, נעצר תושב אלעיזריה בשנות ה-20 לחייו שהיה רעול פנים וברשותו סכין וכוס זכוכית עם מסמרים, על פי החשד במטרה להצית. החשוד הביע כוונותיו לבצע פיגוע בטווח זמן המיידי.

גם בנגב נחשפה פעילות טרור נרחבת. שב"כ פרסם נתונים דרמטיים לפיהם מתחילת שנת 2026 נעצרו לחקירה 72 תושבים בחשד למעורבות בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה. 67 מהעצורים הם אזרחי ישראל בעלי תעודת זהות כחולה, ונגד כ-50 מהם כבר הוגשו כתבי אישום. בין הפרשות שנחשפו נמצאת חוליה שפעלה בשגב שלום, שחבריה ביקשו להקים ביישוב "גדוד צבאי" בהשראת הגדודים הפלסטיניים ביהודה ושומרון.
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