ילדה בת 4 נפגעה מרכב ברהט ופונתה במצב בינוני

ערב הילולת מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי בריאיון מיוחד ונדיר לישי כהן על יחסיו עם מרן זצ"ל | והערב: הדרמה מאחורי הקלעים בימיו האחרונים של מרן: ההכרעה על מינוי בנו הגר"י יוסף לראשון לציון, כאבי התופת במיטת החולי, והרגע שבו הוחלט להמרות את פי הרופאים: "הייתי נותן היום הכל בשביל לראות שוב את החיוך הזה" • צפו בהצצה לריאיון המלא (חרדים)

ישי כהן