ילדה בת 4 נפגעה מרכב ברהט ופונתה במצב בינוני

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251 שנה: משרד המלחמה האמריקני מפרסם סרטון מרשים של הצי האמריקני | צפו
ארה"ב חוגגת היום את הקמתו של הצי האמריקני לפני 251 שנה | בסרטון שפרסם משרד ההגנה האמריקני נראית הפעילות האינטנסיבית של הצי האמריקני, באוויר ובים (בעולם)כיכר השבת
"מרן זצ"ל בכה: 'ריבונו של עולם, אל תבייש אותי!'" | אריה דרעי משחזר את הדרמה ערב הכתרת הגר"י יוסף
ערב הילולת מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי בריאיון מיוחד ונדיר לישי כהן על יחסיו עם מרן זצ"ל | והערב: הדרמה מאחורי הקלעים בימיו האחרונים של מרן: ההכרעה על מינוי בנו הגר"י יוסף לראשון לציון, כאבי התופת במיטת החולי, והרגע שבו הוחלט להמרות את פי הרופאים: "הייתי נותן היום הכל בשביל לראות שוב את החיוך הזה" • צפו בהצצה לריאיון המלא (חרדים)ישי כהן
"מרן זצ"ל בכה: 'ריבונו של עולם, אל תבייש אותי!'" | אריה דרעי משחזר את הדרמה ערב הכתרת הגר"י יוסף
ערב הילולת מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, יו"ר ש"ס אריה דרעי בריאיון מיוחד ונדיר לישי כהן על יחסיו עם מרן זצ"ל | והערב: הדרמה מאחורי הקלעים בימיו האחרונים של מרן: ההכרעה על מינוי בנו הגר"י יוסף לראשון לציון, כאבי התופת במיטת החולי, והרגע שבו הוחלט להמרות את פי הרופאים: "הייתי נותן היום הכל בשביל לראות שוב את החיוך הזה" • צפו בהצצה לריאיון (חרדים)ישי כהן
מתקפת המקררים המסתורית: החוקרים שוברים את הראש - ואין תשובות
חוקרי המשטרה הצרפתית מנסים להבין מי עומד מאחורי מתקפת הסייבר החריגה נגד מקררים וסופרמרקטים ברחבי צרפת | כפי שדווח אמש בכיכר השבת, האקרים השתלטו על מערכות הקירור והפעילו מנגנוני הפשרה | מאות סניפים נפגעו וכמויות גדולות של מזון הושלכו | היעדר דרישת כופר מסבך את החקירה (בעולם)כיכר השבת
"סובבתי את הראש ופתאום ראיתי אותה": המלכה לעתיד והנסיכה תועדו על רכבת בלונדון
קייט מידלטון, נסיכת ווילס ומלכת בריטניה לעתיד ובתה בת ה־11 עלו לרכבת התחתית בלונדון וישבו לצד נוסעים מן השורה, בעוד אנשי האבטחה מנסים לשמור על פרופיל נמוך | לפי דיווחים בתקשורת הבריטית, ייתכן שזו הייתה נסיעתה הראשונה של הנסיכה הצעירה ברכבת (בעולם)כיכר השבת
סקר מפתיע במיוחד: רוב השיעים בלבנון רוצים שלום עם ישראל - אלו המספרים
סקר מפתיע שפורסם בלבנון מעלה כי רוב מוחלט של השיעים במדינה המזוהים באופן מסורתי עם חיזבאללה מאמינים בהסכם עם ישראל | רוב השיעים גם תומכים בפירוק חיזבאללה מנשקו ובהעברתו לידי המדינה (חדשות)כיכר השבת
ליבו של פעוט חזר לפעום בדרך לבית החולים באשקלון
פעוט שהובא במצב של חוסר הכרה עם צוותי מד"א ברחוב הנשיא באשקלון חזר לחיים במהלך הדרך לבית החולים. לפי דוברות מד"א, ליבו של הפעוט שב לפעום במהלך הפינוי.קובי רוזן
קולנועית נפגעה מאוטובוס בתל אביב - אישה במצב בינוני
קולנועית נפגעה היום (15:44) מאוטובוס בדרך משה דיין בתל אביב. צוותי מד"א מפנים לאיכילוב אישה בת 42 במצב בינוני, עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן