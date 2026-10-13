מפכ"ל המשטרה ביקר במטה איחוד הצלה בירושלים

ארה"ב חוגגת היום את הקמתו של הצי האמריקני לפני 251 שנה | בסרטון שפרסם משרד ההגנה האמריקני נראית הפעילות האינטנסיבית של הצי האמריקני, באוויר ובים (בעולם)

כיכר השבת