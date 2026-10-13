ראש עיר מושחת? יש עוד 4 שלא נתפלא אם יתפסו על גניבות

סעודיה החלה בתקיפות ענק בבירת החות'ים צנעא בעקבות התקיפות המאסיביות על נמלי התעופה של הממלכה שהביאו ליותר מתריסר הרוגים | כך נראית התקיפה הסעודית על הבירה החות'ית אחר הצהריים (חדשות)

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