ראש עיר מושחת? יש עוד 4 שלא נתפלא אם יתפסו על גניבות

אחדות, כאב, פוליטיקה וקצת הומור: תוכנית האקטואליה "דבר ראשון", בהגשת העיתונאי משה מנס ואיש התקשורת יעקב מתן – חברי ילדות שנפגשו מול המצלמות – סיפקה היום יריעה רחבה ומרתקת של הנושאים הבוערים בחברה הישראלית והחרדית.

משאלות הרות גורל על בטיחות בטיולים בעקבות האסון בצפון, דרך דילמות מוסריות סביב עבירות ביטחוניות, ועד לראיון נוקב עם העיתונאי סימי ספולטר על קריסת העיתונות המקומית והשחיתות ברשויות – מגישי התוכנית לא חסכו ביקורת, לצד רגעים משעשעים של אתנחתא קומית.

"הוראות שנכתבו בדם": האסון הכואב ברכס רמים

את התוכנית פתחו המגישים בכאב גדול בעקבות טרגדיית הטיול ברכס רמים, שבה נהרג אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל, תלמיד כיתה ט' ממעלות, לאחר שטלטל פצצת מצרר שלא התפוצצה במהלך הלחימה בצפון.

"זה עצוב נורא, זה כל כך היה יכול להיות אחרת", אמר יעקב מתן בכאב. "כשהיינו קטנים, הלכנו לטיולים ונזהרנו ממוקשים. פתאום, אחרי שלוש שנים של לחימה בצפון, אנשים שכחו. כל הרע שבעולם נפל שם".

משה מנס תיאר את התמונה המטעה של אותם נפלים: "מדובר בחפץ שחור וקטן. זה הזוי שמשהו כה קטן עושה נזק כל כך נורא, אבל הוא לא נראה מסוכן. יצא לי להיות בהרבה פינויים של רסיסי מצרר, וסוגרים רחוב שלם על הדברים האלה. אנחנו חייבים ללמוד מזה?".

מתן הדגיש את חשיבות המשמעת והאחריות האישית: "יש חלוקת אחריות בין המשטרה, צה"ל, קק"ל ומשרד החינוך, אבל בסוף האחריות היא על האזרח הקטן והמחנכים. בדיוק כמו שלא נוגעים בחפץ חשוד או לא מרימים אבן מחשש לנחש – אסור להרים שום דבר מהשטח ולהכניס לתיק. חייבים לחדד את זה לפני כל טיול: זו סכנת חיים".

בתגובה לציוצים קנטרניים ברשתות החברתיות שניסו לייחס את האסונות הללו למגזר מסוים, מחה מנס בתוקף. מתן גיבה אותו והזכיר: "ברמת העובדות זה פשוט לא נכון, כולנו זוכרים את אסון נחל צפית. הזהירות חוצה מגזרים. הנהלים הללו נכתבו בדם – ואם הוראות נכתבו בדם, חובה לקרוא אותן כדי למנוע את הדם הבא".

בשורה והתרגשות או מבוכה? הסערה סביב שחרור החשוד בריגול

נושא טעון נוסף שעלה על השולחן הוא פרשת שחרורו של אלי לוין, צעיר אמריקאי בן 21 שהיה עצור במשך כארבעה חודשים בחשד חמור לריגול וקשר עם סוכן איראני, ושוחרר לאחרונה לביתו. המגישים דנו בשיח ברשתות החברתיות, שחלקו הגדיר את השחרור כ"מצוות פדיון שבויים" וכ"בשורה משמחת".

"מדובר באירוע תמוה מאוד", תהה משה מנס. "מדובר במישהו שמסר לפי החשד מידע לאויבינו, שפגעו והרגו בנו – אז מה השמחה הגדולה? הייתי מצפה לעדכון לקוני, ולא לחגיגות כאילו שוחרר גיבור".

יעקב מתן הציע מורכבות תפיסתית: "צריך להסתכל בשני מבטים. יש את מבט החוק והסדר, ויש את המבט הקהילתי. כשמישהו מקהילה נופל בחטא כזה, יש כאב גדול, יש לו משפחה, כלה שהוא אמור להתחתן איתה. הקהילה רואה את הסבל הבלתי נסבל של המשפחה".

עם זאת, מנס סיכם בחדות: "כאשר אדם פוגע בביטחון הכלל, אין מקום להפוך את שחרורו למסיבה".

סערת צבעי הקמפיין: האם צהוב ושחור הם צבעים חרדיים?

מכאן עברו השניים לזירה הפוליטית ולסוגיית תקציבי הישיבות וקמפייני הבחירות. מנס תקף פוליטיקאים המשתמשים ברטוריקה פופוליסטית נגד לומדי התורה: "כשפוליטיקאי מצהיר 'משתמטים, לא אתן לכם כסף' – סליחה, זה לא הכסף הפרטי שלך, זה הכסף של כולנו".

מתן קישר זאת למשל "הקערה" הידוע של השר יצחק גולדקנופף, והבהיר: "התפיסה שכל אחד נותן כפי יכולתו ולוקח כפי צורכו לא מחזיקה מעמד ללא חלוקה צודקת. אבל לקרוא לבחורי ישיבות משתמטים זו הגזמה פראית, שהרי הם תמיד היו אזרחים שומרי חוק שפתאום הפכו לעבריינים".

במסגרת הסקירה הפוליטית, התייחסו המגישים למפלגת "הציבור החרדי" בראשות מוטי לייטנר ולסלוגן "לוקחים אחריות". מנס הזכיר כי עיתונאית חרדית תקפה את המפלגה וטענה כי צבעי הקמפיין שלה – צהוב ושחור – אינם צבעים "חרדיים".

מתן החליט להרים את הכפפה וערך בדיקה משעשעת שהפתיעה את האולפן:

בית"ר ירושלים? צהוב ושחור.

צהוב ושחור. רשת "יש חסד"? מותג עטוף כולו בשחור וצהוב.

מותג עטוף כולו בשחור וצהוב. חליפות ב'לייבוביץ'': שחור וצהוב.

שחור וצהוב. מגנט של דרייבר או מכירת סינית של חיידר צאנז-קלויזנבורג? שחור וצהוב.

"מסתבר שצהוב ושחור אלו הצבעים הכי חרדיים שיש!", סיכם מתן בחיוך.

ראיון מיוחד: "העיתונות המקומית קרסה – והשחיתות חוגגת"

חלק מרכזי בתוכנית הוקדש לראיון נוקב עם העיתונאי סימי ספולטר, בעקבות החשדות והגילויים האחרונים על ראשי ערים שקיבלו שוחד בשעוני יוקרה ובמזומנים.

משה מנס: "סימי, מה בעצם הבעיה בעיתונות ובציבוריות המקומית כיום?"

סימי ספולטר: "המודלים הכלכליים של התקשורת המקומית קרסו לחלוטין בחמש השנים האחרונות. מקומונים עצמאיים נסגרו, ומה שנשאר כיום אלו בעיקר עלונים מקומיים. העלונים הללו תלויים לחלוטין בראש העיר ובבעלי הכוח, כי הם חייבים את מודעות הפרסומת שלהם כדי לשרוד".

ספולטר הוסיף אזהרה חריפה: "כשאין תקשורת מקומית חזקה שתשמש ככלב שמירה, וכשהמשטרה לא נוכחת מספיק, השחיתות העירונית עולה ואין שום הרתעה".

מנס העיר כי השחיתות אינה נשארת בדרגים הגבוהים, אלא פוגעת בכיס ובאיכות החיים של כל תושב – בכבישים, בניקיון ובשירותים העירוניים. ספולטר הסכים והדגיש: "חד משמעית. רק עיתונות מקומית עצמאית ובלתי תלויה תוכל לצמצם את השחיתות ברשויות".

החתול הרוקד, ה-AI והמסר שסגר את התוכנית

לצד הנושאים הכבדים, הפרק הציג גם אתנחתא קומית עם כמה מהסרטונים הוויראליים של השבוע:

החתול החסידי: תיעוד מיוחד של הצלם אבי לודמיר, שבו נראה החתול שלו, "מאלפוי", קם על רגליו האחוריות ומניף כפות ברקוד חסידי נלהב לצד בעליו לצלילי ניגון חסידי. "עכשיו אני מבין למה גדולי ישראל אסרו את זה...", התלוצץ מתן.

מכת ה-AI: דיון על סרטוני הבינה המלאכותית שצצים ברשת ומציגים חסידים בסיטואציות מוזרות. מתן ציטט בהומור: "זה לא AI (Intellect), זה 'אוֹי'! צריך להוציא את הדברים האלה מחוץ לחוק".

גימיקים בקמפיינים: בעקבות סרטוני הכושר של נתניהו ובן גביר, תהה מנס אם מועמדים חרדים צריכים לאמץ גימיקים דומה. מתן השיב בחיוך: "קצת הומור בקמפיין לא יזיק, אבל לא צריך להגזים".

בסיום התוכנית, לאחר הצגת תיעוד משעשע של גנב אופניים שנתפס כשהוא מנסה להסוות את מעשיו כבדיקת עמוד תאורה, ביקש משה מנס מיעקב מתן לחתום בתובנה לחיים עבור עשרות אלפי הצופים.

יעקב מתן חתם במסר מעורר מחשבה:

"התובנה המרכזית שלי היא: אל תנסו להאיץ את הקצב. תקשיבו לקצב של המציאות – ודברים יבואו על על מקומם באיזון".