זה התחיל בסיפור קטן מהחיים, כפי שמספר מדריך הכושר משה מנס: "ראיתי חבר בעבודה מסתובב כשפניו נפולות, נראה חלש ולא טוב. כששאלתי אותו מה קרה, הוא הודה בגלוי: 'זה בגלל הכדור'. התברר שהוא רצה לרדת במשקל, אז הוא החל לקחת תרופה לקשב וריכוז שנועדה להוריד את התיאבון – רק כדי להשיל קילוגרמים".

הסיפור הזה אינו חריג. בעידן של "כאן ועכשיו", אנשים רבים איבדו את הסבלנות והכוחות הנפשיים לתהליך ארוך ומבוקר של ירידה במשקל. במקום תהליך יציב של שנה, רבים ממהרים לפתרונות קלים: זריקות הרזיה, תרופות שונות וניתוחים לקיצור קיבה.

אבל מה המחיר הפיזיולוגי והבריאותי של הקיצורים הללו? דוקטור איתי זיו, מומחה לפעילות גופנית וספורט, עושה סדר בטעויות השכיחות ומסביר מה באמת קורה לגוף שלנו.

המשקל משקר: הרכב גוף מול משקל כולל

הטעות הגדולה ביותר של רוב האנשים היא ההתמקדות במספר שמופיע על המשקל או במדד ה-BMI.

"אנשים לא מודעים להבדל הקריטי בין משקל כולל לבין הרכב הגוף", מסביר ד"ר זיו. "אדם יכול לרדת במשקל ולהציג BMI תקין, אך בפועל הוא לא ירד באחוזי השומן, ואף איבד מסת שריר יקרה. כשאנחנו מאבדים מסת שריר, חילוף החומרים הבסיסי שלנו (RMR) יורד, והגוף דורש פחות קלוריות ביום כדי לתפעל את עצמו".

התוצאה של ירידה לא איכותית כזו היא מראה פנים "נפול", ירידה באנרגיה, חוסר חיוניות, ואף פגיעה אסתטית. במקרים רבים, אנשים פשוט נמצאים בתת-תזונה מתמשכת – הם אוכלים מעט קלוריות, אך התפריט שלהם אינו מאוזן וחסר רכיבים חיוניים.

"אפילו אצל דיאטניות או רופאי משפחה לא תמיד בודקים אחוזי שומן או היקפים", מעיר ד"ר זיו. "אפשר לרדת במשקל ובו-זמנית היקף המותניים יעלה – וזו בעיה בריאותית רצינית ביותר".

אימוני כוח: לא רק לצעירים, חובה בכל גיל

אז על מה כן צריך להתמקד? התשובה החד-משמעית היא שינוי הרכב הגוף באמצעות אימוני כוח.

בניגוד לסטיגמה לפיה כדי להגיע לתוצאות יש לבלות שעות מדי יום בחדר הכושר, ההמלצות של ארגוני הבריאות המובילים בעולם (כמו ה-ACSM) קובעות כי 2–3 אימוני כוח בשבוע מספיקים בהחלט לאדם הממוצע.

החשיבות של אימוני הכוח הופכת לקריטית במיוחד החל מגיל 40 ואילך, אז מתחילה ירידה טבעית במסת השריר ובצפיפות העצם:

מניעת אוסטאופורוזיס: בפרט אצל נשים, בנייה נכונה של עומס על השלד חיונית לשמירה על צפיפות העצם.

בפרט אצל נשים, בנייה נכונה של עומס על השלד חיונית לשמירה על צפיפות העצם. מניעת נפילות בגיל המבוגר: סטטיסטית, אחד מכל שלושה-ארבעה מבוגרים מגיל 65 ומעלה חווה נפילות. מסת שריר חזקה היא שמבדילה בין נפילה שנגמרת בשלום לבין שבר קשה ומורכב.

סטטיסטית, אחד מכל שלושה-ארבעה מבוגרים מגיל 65 ומעלה חווה נפילות. מסת שריר חזקה היא שמבדילה בין נפילה שנגמרת בשלום לבין שבר קשה ומורכב. תפקוד יומיומי: תרגילים כמו סקווט או דדליפט אינם נחלתם של מפתחי גוף בלבד – הם מייצגים את הפעולות הבסיסיות ביותר של החיים: קימה מכיסא, הרמת מצרכים או טיפול בילדים.

מפתח הקסם: עצימות והדרגתיות

מתאמנים רבים מעידים על עצמם שהם הולכים לחדר כושר כבר שנים, אך לא רואים שום שינוי. מדוע זה קורה?

"כדי שהגוף ישתנה, חייבים לעבור סף גירוי מסוים", מבהיר ד"ר זיו. "אם אדם מבצע את אותו התרגיל עם אותו משקל ואותו מספר חזרות במשך שנתיים – לא יתרחש שום שינוי. האימון חייב להיות בעל עצימות מספקת, להגיע קרוב לסף היכולת (רזרבה של 2–3 חזרות מכישלון), ולהיות מלווה בעלייה הדרגתית בעומסים".

למה אנשים נושרים אחרי חודשיים?

נתון ידוע בעולם הכושר הוא שרוב המתאמנים המתחילים נושרים תוך שלושה חודשים. הסיבה לכך נעוצה לרוב בחוסר התאמה אישיותי ומנטלי:

אורך האימון: אימון של שעה וחצי הוא ארוך ומייגע עבור רוב האנשים. אימון ממוקד של 40–50 דקות מספיק בהחלט. התאמה לאופי המתאמן: אדם עם הפרעת קשב וריכוז (ADHD) או טיפוס מוחצן זקוק לאימון דינמי וקצר. שעה של פעילות מונוטונית תגרום לו להשתעמם ולנטוש. חיבור לסוג האימון: לא כל אדם מתאים לפילאטיס, ליוגה או לקרוספיט. הסוד הוא למצוא את המסגרת שיוצרת עומס פיזיולוגי נכון, אך גם גורמת להנאה ולהתמדה.

הזהרות מקיצורי דרך מסוכנים: סטרואידים וחומרים אסורים

במהלך השיחה עולה גם תופעה מסוכנת נוספת: השימוש בהורמונים ובסטרואידים אנבוליים כדי להשיג תוצאות מהירות בבניית שריר.

"אנשים מחפשים את השינוי המהיר ומתפתים לקחת חומרים לא מבוקרים, ללא ליווי רפואי או אנדוקרינולוגי", מזהיר ד"ר זיו. "מעבר לנזקים הבריאותיים הכבדים, מדובר לעיתים במלכודת פסיכולוגית. תופעות כמו 'דיסמורפיה' (הפרעת דימוי גוף) גורמות לאנשים שפיתחו גוף גדל ומרשים להסתכל במראה ועדיין לראות את עצמם כחלשים או קטנים".

השורה התחתונה: איך עושים את זה נכון?

שנו מיקוד: הפסיקו להסתכל רק על המשקל. התמקדו בהיקפים, באחוזי השומן, ובעיקר בהרגשה הכללית ובחיוניות.

שלבו אימוני כוח: 2–3 פעמים בשבוע, באימון קצר (40–50 דקות) אך עוצמתי ומאתגר.

איזון תזונתי: הימנעו מדיאטות קיצוניות. הקפידו על כמות חלבון מספקת והפחיתו שומנים מיותרים ומזון מעובד.

אורך רוח: תהליך איכותי של שינוי הרכב הגוף דורש זמן וסבלנות – אך הוא היחיד שיבטיח לכם בריאות, כוח ואיכות חיים לאורך שנים.

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