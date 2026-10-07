אם תשאלו את האדם הממוצע ברחוב איך שורפים קלוריות, התשובה הכמעט מיידית תהיה: "רץ בקיץ" או "מזיע בחדר כושר". התפיסה הרווחת היא שפעילות גופנית מאומצת היא המנוע המרכזי של חילוף החומרים. אולם המציאות המדעית מציגה תמונה שונה ומפתיעה לחלוטין.

הגוף שלנו שורף את מרבית האנרגיה שלו דווקא בזמן שאנחנו יושבים בשקט, קוראים ספר, צופים בתוכנית 'דבר ראשון' באתר כיכר השבת ואפילו בזמן שינה עמוקה.

ההבנה של החלוקה האמיתית של ההוצאה האנרגטית בגוף עשויה לשנות מקצה לקצה את הגישה שלכם לתהליכי ירידה במשקל, שמירה על המשקל ושיפור הבריאות הכללית.

במדריך זה אפרק לכם בצורה מסודרת את ארבעת הרכיבים המרכיבים את ההוצאה הקלורית היומית, נבין לאן בדיוק הולכת האנרגיה בגוף, ונחשוף את הגורם הנסתר והחשוב ביותר שרוב האנשים נוטים להתעלם ממנו – פעילות השגרה.

מהי ההוצאה האנרגטית היומית (TDEE)?

ההוצאה האנרגטית היומית הכוללת, המוכרת בעולם המדע והכושר כ-TDEE (Total Daily Energy Expenditure), היא סך כל הקלוריות שהגוף שלנו שורף ביממה מלאה של 24 שעות.

מנוע חילוף החומרים של הגוף מורכב מארבעה מנועים משניים:

הוצאה במנוחה (BMR / RMR): האנרגיה הבסיסית הנדרשת לקיום החיים. אפקט תרמי של מזון (TEF): האנרגיה שהגוף משקיע בעיכול המזון. פעילות שגרה (NEAT): כל התנועה היומיומית שאינה מוגדרת כאימון. אימון מתוכנן (EAT): פעילות ספורטיבית יזומה ומתוכננת.

היחס בין ארבעת הרכיבים הללו משתנה מאדם לאדם בהתאם לאורח החיים שלו, אך אצל רוב האוכלוסייה התמונה ברורה וחד-משמעית.

1. הוצאה במנוחה (60–70%)

זהו החלק הגדול והמשמעותי ביותר בהוצאה הקלורית היומית. גם אם תעבירו יום שלם בשכיבה במיטה בלי להניע אצבע, הגוף שלכם ימשיך לעבוד במלוא המרץ: הלב פועם ללא הפסקה, המוח מעבד נתונים, הכבד מפרק רעלים, הכליות מסננות את הדם והתאים שומרים על מאזן יונים תקין.

איפה בדיוק נשרפות הקלוריות במנוחה?

למרות ששרירי השלד מהווים חלק ניכר ממשקל הגוף, הם אינם האיברים "הרעבים" ביותר לאנרגיה בזמן מנוחה. האיברים הפנימיים הם אלה ששורפים את מרבית הקלוריות:

הכבד: אחראי ל-20–27% מההוצאה האנרגטית במנוחה. המוח: צורך כ-19–20% מהאנרגיה. שרירי השלד: אחראים ל-18–22%. הכליות: צורכות כ-8–10%. הלב: דורש כ-7–9%. כאשר שאר הרקמות: צורכות את יתרת האנרגיה.

מדובר בנתון מדהים: המוח, הכבד, הלב והכליות מהווים יחד כ-5% בלבד ממשקל הגוף, אך אחראים ליותר ממחצית מההוצאה האנרגטית בזמן מנוחה. זוהי הסיבה שאנשים עם מסת שריר גבוהה שורפים אמנם יותר קלוריות במנוחה – אך האיברים הפנימיים עדיין מובילים בפער ניכר.

2. אפקט תרמי של מזון (TEF) – כ-8–12%

זהו ה"מס" שהגוף משלם על עיכול, ספיגה, שינוע ואחסון של המזון שאנחנו אוכלים. תהליך פירוק הרכיבים התזונתיים דורש השקעת אנרגיה, אך לא כל אבות המזון דורשים מאמץ זהה:

חלבון: דורש הכי הרבה אנרגיה – כ-20–30% מהקלוריות שבו נשרפות עצמית בתהליך העיכול.

דורש הכי הרבה אנרגיה – כ-20–30% מהקלוריות שבו נשרפות עצמית בתהליך העיכול. פחמימות: דורשות כ-5–10% מהאנרגיה שבהן.

דורשות כ-5–10% מהאנרגיה שבהן. שומנים: דורשים כ-0–3% בלבד.

תפריט עשיר בחלבון מגדיל מעט את ההוצאה הקלורית היומית, אך ההשפעה הכוללת שלו מוגבלת בהשוואה לרכיבים האחרים.

3. פעילות שגרה (NEAT) – הגורם הנסתר והחזק ביותר

פעילות שגרה, או בשמה המדעי NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis), כוללת את כל התנועות והפעילויות שאינן נחשבות אימון ספורטיבי מתוכנן.

היא כוללת, בין היתר:

הליכה בבית, במשרד או בדרך לעבודה.

עמידה בזמן שיחה, בישול או עבודה.

עלייה במדרגות במקום במעלית.

עבודות הבית: ניקיון, סידור, כביסה וקניות.

תזוזות קטנות וחוסר מנוחה (פידג'טינג).

עבודה פיזית קלה ומשחק פעיל עם הילדים.

הליכה לבית כנסת

למה פעילות השגרה כל כך קריטית?

אצל רוב האנשים, רכיב זה גדול בהרבה מהאימון המתוכנן. מדובר ברכיב הגמיש ביותר: NEAT יכול להשתנות בטווח של מאות ואף אלפי קלוריות ביום בין אדם לאדם. מכיוון שפעילות זו אינה דורשת מאמץ מיוחד, ציוד ספורט או זמן ייעודי – קל בהרבה להתמיד בה לאורך זמן. מחקרים מראים כי NEAT הוא אחד הגורמים המרכזיים המבדילים בין אנשים שמצליחים לשמור על משקל תקין לאורך שנים לבין אלה שנוטים להשמין.

אצל אדם יושבני מאוד, פעילות השגרה עשויה לתרום כ-15% בלבד מההוצאה היומית. לעומת זאת, אצל אדם פעיל ביומיום (כזה שעובד בעמידה או מרבה ללכת), רכיב זה יכול להגיע ל-30% ואף יותר מסך הקלוריות היומי.

4. אימון מתוכנן (EAT) – החלק הקטן יותר ממה שחושבים

אימונים בחדר כושר, ריצות, שחייה או שיעורי אירובי הם מרכיבים חיוניים וראשונים במעלה לבריאות הלב, לבניית כוח ולסיבולת. עם זאת, מבחינת שריפת קלוריות טהורה ביממה, הם מהווים לרוב את הרכיב הקטן ביותר – כ-5–15% בלבד.

גם מתאמן שמשקיע 4–5 פעמים בשבוע באימון אינטנסיבי שורף לרוב פחות קלוריות במהלך שעת האימון מאשר בפעילות השגרה המצטברת שלו לאורך כל שאר שעות היממה.

איך זה נראה בפועל לפי סגנון החיים שלכם?

כדי להבין איך החלוקה הזו באה לידי ביטוי ביום-יום, ניתן לראות כיצד משתנים האחוזים בין סגנונות חיים שונים:

אצל אדם יושבני מאוד: כ-70% מהקלוריות נשרפות במנוחה, 10% בעיכול מזון, 15% בפעילות שגרה ו-5% בלבד באימון.

אצל אדם מעט פעיל: כ-65% נשרפות במנוחה, 10% בעיכול, 20% בשגרה ו-5% באימון.

אצל אדם פעיל בשגרה: כ-55–60% נשרפות במנוחה, 10% בעיכול, 25–30% בשגרה ו-5–10% באימון.

אצל ספורטאי או אדם מאוד פעיל: כ-45–55% נשרפות במנוחה, 10% בעיכול, 20–25% בשגרה ו-15–25% באימון מתוכנן.

השורה התחתונה: מה אפשר ללמוד מזה?

אל תסתמכו רק על האימון: גם אם אתם מתאמנים באופן קבוע, רוב הקלוריות שלכם נשרפות בזמן המנוחה ובשגרה היומיומית. בנוסף, גם אם אתם לא מתאמנים, יש לכם דרך לשרוף יותר קלוריות! הגדילו את פעילות השגרה (NEAT): עמדו יותר, לכו ברגל, העדיפו מדרגות וצאו להליכות קצרות במהלך יום העבודה. השינוי המצטבר משפיע הרבה יותר ממה שרוב האנשים חושבים. שמרו על מסת שריר: שריר תורם להעלאת ההוצאה האנרגטית במנוחה, גם אם חלקו קטן מזה של האיברים הפנימיים. תזונה נכונה עוזרת, אך אינה המנוע היחיד: תפריט עשיר בחלבון מגדיל מעט את אפקט העיכול, אך המנוע העיקרי להגברת ההוצאה נשאר התנועה היומיומית.

סיכום

רוב הקלוריות שלנו נשרפות לא באימון הכושר, אלא במנוחה – בעיקר על ידי המוח, הכבד, הלב והכליות. פעילות השגרה היא הרכיב הדינמי והחשוב ביותר שרוב האנשים מזניחים, והיא זו שיכולה לעשות את ההבדל הגדול ביותר לאורך זמן. הבנה נכונה של המנגנון הזה מאפשרת לגשת לתהליכי ירידה במשקל ושמירה עליו בצורה חכמה, יעילה ושתישאר לאורך ימים ושנים.